Meloni: "Draghi pretende pieni poteri, andare subito al voto" La presidente di Fratelli d'Italia: "Decidano gli italiani del proprio futuro non questo Parlamento"

"Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del PD. Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito". Così su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Italpress)