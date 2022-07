Covid: verso l'ok alle nuove misure. Arriva la "quarantena light" Se positivi (e senza sintomi) isolamento di 5 giorni o liberi con tampone negativo

Nuove misure sul fronte covid. Il Governo è pronto a vararle, anche in considerazione delle caratteristiche della nuova variante Omicron 5 che presenta sì un numero di positivi decisamente alto ma spesso asintomatici o con pochi sintomi.

Un frangente che ha generato il dilagare del fai da te per non incappare nell'isolamento di 7 giorni (almeno) previsto in caso di positività.

Le ipotesi in campo infatti prevedono l'introduzione della

Quarantena Light: 5 giorni di isolamento se senza sintomi da 48 ore, e in ogni caso basterà un tampone negativo per uscire. Per i casi di positività lunga invece si punterebbe a concludere l'isolamento dopo 10 o 15 giorni.