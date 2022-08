"Pnrr? 209 miliardi li ha portati Conte, non sono arrivati dal cielo" Il M5S: "La Meloni ha votato a ripetizione contro il piano che ha portato quei soldi all'Italia"

"'Il rispetto della dignità del mio Paese è un limite da non superare'. Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruxelles, abbattendo anche gli ultimi ostacoli per portare a casa 209 miliardi per l'Italia, per gli italiani". Lo scrive il Movimento 5 stelle in un post su Facebook, accompagnato da una foto del luglio 2020 che ritrae l'allora presidente del consiglio Giuseppe Conte a Bruxelles su una poltrona. "Quello in foto - si legge - è uno dei momenti notturni dell'estenuante trattativa con cui ribalta una storia già scritta. E ne scrive una nuova per l'Italia, per l'Europa. E' una trattativa contro tutto e tutti. Conte porta a Bruxelles un Paese che soffre ma che non si è mai piegato. E lui non si piega. Agli altri Paesi europei che vogliono darci il Mes, la troika. La solita austerità, le solite manovre lacrime e sangue. Agli altri partiti, anche quelli di Governo, che da Renzi al Pd premono per ricorrere al Mes. Ai partiti del centrodestra, con Berlusconi che tifa per il Mes, Meloni e Salvini che tifano contro l'Italia e sperano in un fallimento di Conte. Sì, proprio la Meloni, che si candida a essere premier mentre il suo partito ha votato a ripetizione contro il piano che ha portato 209 miliardi agli italiani". "A tanti giornali italiani - aggiunge il post - che non a Conte di mollare perché non otterrà mai il risultato, preparano già i titoli per celebrare un flop. Invece Conte ha vinto, l'Italia ha vinto. Ora vogliono dirci che quei 209 miliardi arrivano dal cielo, da Draghi, addirittura da Berlusconi…. Poi ci sono i fatti, poi c'è Conte, poi ci siamo noi. Diversi da loro, dalla parte giusta".