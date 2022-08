Roma, capo di gabinetto Albino Ruberti rassegna le dimissioni In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano 'Il Foglio'

Getta la spugna il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, che ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. "In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano 'Il Foglio' - scrive Ruberti nella missiva -, confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase 'mi ti comprò, che pur non costituendo in sè una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perchè l'ho considerata lesiva della mia onorabilità. Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell'istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto". (Italpress)