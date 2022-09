Cingolani: "L’Italia sarà indipendente dal gas russo nell’inverno 2024" "L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo, abbiamo diversificato le nostre fonti di gas"

L'Italia potrà fare a meno del gas russo "all'inizio dell'inverno 2024". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a Radio Capital. "L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo, abbiamo diversificato le nostre fonti di gas, abbiamo ridotto sostanzialmente la nostra dipendenza dal gas russo e continueremo a ridurla nei prossimi mesi con i rigassificatori e con tutte le operazioni che stiamo facendo", sottolinea il ministro. "Probabilmente non è piaciuto ai russi, perchè questo ci ha reso molto più indipendenti rispetto ad altri Paesi europei". I loro attacchi "rivelano un atteggiamento totalitario: pensano che gli Stati prendano ordine dagli altri Stati, che ci siano degli Stati che comandano e degli altri che eseguono. E' la loro cultura, non è la nostra", sottolinea. "Noi siamo una grande democrazia, in un trust di democrazie europee: stiamo lavorando per garantire l'indipendenza energetica". (Italpress)