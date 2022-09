Elezioni: In Italia boom Meloni, Lega crolla sotto il 10 per cento Il Pd non arriva al 20 per cento. Ok Renzi - Calenda e M5S

In Italia pare netta l'affermazione del centrodestra. Boom di Fratelli d'Italia, nettamente primo partito tra il 25 e il 26 per cento dai primi dati, invece la Lega crolla sotto il 10 per cento e si attesta all'8,5, con una performance simile a quella di Forza Italia.

Non arriva al 20 per cento il Pd, al 19,4 per cento mentre Renzi e Calenda si attestano intorno al 7,5 per cento.

Da valutare il gioco degli uninominali per verificare se il centrodestra avrà la maggioranza in entrambe le camere, stante anche il boom dei Cinque Stelle a sud e in particolare in Campania.