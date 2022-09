Meloni: "Stiamo lavorando a una squadra di governo che non vi deluderà" La leader di Fratelli d'Italia: "Non credete alle bugie che circolano"

"Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano". Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Italpress)