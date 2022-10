Tajani: "Reddito cittadinanza? Principio giusto, ma troppi abusi" Il coordinatore nazionale di Forza Italia: "Tecnici? No, governo politico"

"E' prematuro fare i nomi di ministeri, sono importanti i contenuti ei criteri per un governo di alto profilo". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, un'Agenda Sky Tg24. I ministeri tecnici? "Noi siamo per un governo politico, poi se ci sono personaggi che hanno raccolto un'esperienza tale da essere nel governo pur non essendo parlamentare può accadere, ma che siano dei casi, non la regola. Qualcuno potra', ma il governo dovra' essere caratteristico dalla politica".

E ancora: " Per trovare risorse per la Legge di Bilancio si puo' "ridurre il superbonus da 110% a 80% o specifiche che si possono condurre per evitare azioni di aumentare il debito, individuando in alcuni capitoli la possibilita' di usare fondi per ridurre i sacrifici di famiglie e imprese. Il principio dl reddito di cittadinanza e' giusto, ma ci sono stati tantissimi abusi. Ma chi ha bisogno e non puo' lavorare deve essere sostenuto dallo Stato".