Letta: "Luna di miele con Meloni finirà presto: dobbiamo essere pronti" Il segretario Pd: "Congresso? Sulle esigenze del paese, non sul nostro ombelico"

"La luna di miele del Governo Meloni sarà breve. E noi dobbiamo essere pronti a gestire" il dopo "con la massima determinazione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico LETTA, durante la direzione nazionale.

"Io guidero' questo processo assicurando la neutralita' ai candidati", dice Enrico LETTA annunciando alla direzione dem l'apertura della fase congressuale. "Io nel frattempo faro' tutto quello che e' necessario per renderci forti dentro il Paese e dentro il Parlamento", aggiunge. "Molti mi hanno chiesto di considerare un impegno di più lungo periodo che vada oltre il congresso. Lo riterrei un errore" Il congresso "deve essere sull'Italia, non sul nostro ombelico, ma sul Paese" per costruire "il nostro vestito sulla base delle esigenze Paese", ha aggiunto. Inoltre, il Congresso deve essere "libero" e senza "costrizioni" al fine di una "forte legittimazione ad un nuovo gruppo dirigente", che "solo un congresso puo' dare", ha concluso.