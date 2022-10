Subito Berlusconi show: vota, sbaglia uscita, manca urna e litiga con La Russa Calenda: "Se questo è l'inizio siamo messi male"

Imprevisto per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante le votazioni al Senato per il nuovo presidente. L'ex premier ha risposto alla seconda chiama e si è diretto verso la cabina allestita a palazzo Madama, accompagnato dalla senatrice Daniela Santanché e dagli applausi provenienti dai banchi del centrodestra. Poi, però, è uscito dall'ingresso della stessa cabina. Uno dei commessi gli ha indicato la necessità di tornare dentro e uscire dalla parte opposta, dove è posizionata l'urna per le schede di voto.



Poi ha incrociato La Russa di Fratelli d'Italia, candidato unico per il centrodestra alla presidenza del Senato, che passa davanti al banco nell'aula di palazzo Madama dove è seduto il leader di Forza Italia e lo scambio di battute non dev'essere dei più cordiali. I due si parlano per pochi istantanei, sui social network impazzano le immagini riprese dai Tg nelle quali si vede chiaramente il gesto di stizza dell'ex premier al passaggio dell'alleato: Berlusconi sbatte sul banco e chiude bruscamente la cartellina che ha fra le mani, mentre dice qualcosa a La Russa, qualcosa che alcuni osservatori su Twitter interpretano come un' imprecazione.



Tant'è che Calenda commenta: ""Forza Italia che non vota, BERLUSCONI si, però poi manda aff. il candidato Presidente del Senato Ignazio La Russa". Se questo è l'inizio siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese suggerirebbero maggiore serietà".