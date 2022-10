Camera: fumata nera per il Presidente. Si riprende domani Da domani basterà maggioranza assoluta. Intanto al Lega indica Fontana

Anche il terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Camera, l'ultimo programmato per la seduta di oggi, si e' concluso senza esito. In questa votazione erano necessari, come per la precedente, due terzi dei voti (comprese anche le schede bianche e nulle) per arrivare a una 'fumata bianca'. A fronte di 377 presenti, e votanti, il quorum corrispondente era cosi' fissato a 252, mentre lo spoglio ha registrato 357 schede bianche e 8 nulle, insieme a sette voti dispersi, tre per Andrea Casu e due per Riccardo Molinari. L'Assemblea e' riconvocata per domani 10,30, quando per eleggere il presidente sara' sufficiente la maggioranza assoluta e pertanto, quasi certamente, entro la mattinata di si concludera' fase dell'elezione dei presidenti di Senato e Camera .

La Lega intanto annuncia che non è Molinari il suo candidato, cui Salvini ha chiesto di rimanere capogruppo, ma Fontana.