Zan: "Fontana presidente? E' pro Putin, omofobo e misogino: molto grave" Polemiche per il nome indicato dal centrodestra per la presidenza: esposto anche striscione contro

"Il nome di Fontana a presidente della Camera è "terribile. Uno che si è sempre dichiarato contro le donne, ha fatto il congresso di Verona contro le famiglie arcobaleno. Avere un presidente pro PUTIN, omofobo e misogino mi pare sia una cosa molto grave". Lo dice Alessandro Zan entrando alla Camera dei deputati. "Noi voteremo compatti Cecilia Guerra. Una donna autorevole che è stata sottosegretario all'economia è che è titolata a stare alla presidenza della camera. La scelta di Fontana è un attacco alla nostra democrazia". "Noi dobbiamo opporci con forza a questa scelta sciagurata. Molinari era all'opposizione ma un democratico. Fontana ci appare una provocazione. Per noi inaccettabile, inquietante - prosegue - Molinari non lo avrebbe votato ma sarebbe stato un presidente della camera migliore di Fontana". Ma era vice presidente della Camera? "Un conto e' essere vice presidente della Camera - risponde Zan - un conto la terza carica dello Stato”.

E? Uno striscione con la scritta 'No a un omofobo pro Putin ', critico nei confronti del leghista Lorenzo Fontana, in corsa per la presidenza di Montecitorio, è stato esposto alla Camera da alcuni deputati fra cui il dem Alessandro Zan all 'inizio della seduta di oggi. Sono intervenuti i commessi richiamati dal presidente dell'Aula, Ettore Rosato. P