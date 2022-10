Meloni: "Si mettano l'anima in pace: risolleveremo l'Italia" La leader di Fratelli d'Italia: "La sinistra fa attacchi scomposti ma insulta i cittadini"

"Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo dei partiti che hanno la possibilità di governare con l'appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Così su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia MELONI .



Mentre Crosetto spiega: ""Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra ? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E non che FI vada da sola alle consultazioni. C'è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, compattamente, per Fontana. Dopo la lite, ci sarà la ricomposizione. Meloninon è una che porta rancore. È una donna forte e pragmatica. Il Paese ha tanti problemi. Non si può aspettare", aggiunge.