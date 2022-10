Meloni a Palazzo Chigi: Draghi le consegna la campanella Prima colloqui di un'ora per parlare dei dossier più urgenti sul tavolo del Governo

Colloquio tra Mario Draghi e Giorgia Meloni prima del passaggio di consegne a palazzo Chigi. Draghi ha accolto Meloni sulle scale, all'ingresso del salone dei Galeoni e dopo la stretta di mano e le foto di rito i due stanno avendo un colloquio. A seguire la cerimonia della campanella

COMMOZIONE PER LA MELONI



Arrivata a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni è stata accolta dal picchetto d'onore delle forze armate e dalla banda dell'esercito nel Cortile della presidenza del Consiglio. La premier, tailleur scuro con pantaloni e camicia bianca, con scarpe basse senza tacco, è salita per le scale verso la sala allestita al primo piano per la cerimonia della campanella. In cima c'era il premier uscente, Mario Draghi , che l'ha accolta con stretta di mano calorosa e sorrisi. Meloni , riferendosi all'accoglienza con picchetto d'onore ha detto: "È un pò impattante emotivamente'.



Colloquio di oltre un'ora tra i due a proposito dei dossier più urgenti sul tavolo del Governo che ora la Meloni erediterà. Poi Giorgia Meloni , nuova Presidente del Consiglio dei Ministri ha suonato la campanella dopo averla ricevuta dalle mani del premier uscenta Mario Draghi . Dopo le foto di rito i due hanno abbandonato la sala.



Draghi ha ricevuto gli onori militari e poi un applauso dalle finestre che si affacciano sul cortile della Presidenza del Consiglio. Oggi, essendo un giorno festivo, non sono molti i dipendenti al lavoro nella sede della Presidenza.