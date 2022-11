Conte: "Senza confronto in Parlamento basta armi a Kiev" Le dichiarazioni del presidente del M5S

"Siamo stanchi dell'escalation militare, ora vogliamo un negoziato e lo potremo avere solo chiedendolo con forza nelle piazze tra i cittadini" ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte a margine di "Europe for peace" partita da piazza della Repubblica a Roma. "Oggi non ci sono bandiere politiche ma cittadini che sfilano". "Ma l'altra piazza di Milano è per la pace o per la guerra" chiede Conte ai giornalisti. "Basta armi a Kiev senza confronto in Parlamento". (Italpress)