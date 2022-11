Virgo Fidelis, Cirielli: «Onorare i carabinieri che hanno servito la Patria» Le parole del viceministro degli Esteri: «Difendere la stabilità e la sicurezza internazionale»

«In occasione delle celebrazioni in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma, faccio i miei auguri a tutti i carabinieri, ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno, con dedizione e sacrificio, per difendere gli italiani. In particolare, il mio pensiero va a tutti i carabinieri che hanno pagato con la propria vita il prezzo della nostra libertà; servitori della Patria il cui sacrificio – non solo nei vari teatri in cui l’Italia è stata chiamata a operare per difendere la stabilità e la sicurezza internazionale ma anche per le strade delle nostre città – sia da monito per le nuove generazioni affinché esse non dimentichino mai questi eroi». Lo dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. «In concomitanza con la “Virgo Fidelis”, oggi si celebrano anche l’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber” - “nella quale comandante e carabinieri, fusi in un solo eroico blocco simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell’Arma” - e la “Giornata dell’Orfano”. Al riguardo, ricordo l’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) per la preziosa attività di sostegno alle famiglie e agli orfani dei carabinieri caduti in servizio», conclude Cirielli.