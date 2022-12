Reddito di Cittadinanza, Conte: "In tv raccontano falsità" L'ex presidente del Consiglio: "Chi lo prende vorrebbe lavorare, ma sindaci non danno possibilità"

"Quello che mi colpisce è il divario che si è creato fra la realtà sociale e il racconto che è stato fatto, se non da tutte, da molte trasmissioni televisive, il racconto mediatico rispetto alla realtà sociale". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Milano a margine della seconda tappa giornaliera del suo "tour" a difesa del reddito di cittadinanza. "

Le persone che noi incontriamo da Nord a Sud - ha spiegato - ci dicono ridateci la dignità sociale. I percettori di reddito vorrebbero lavorare per la comunità ma i sindaci spesso non danno la possibilità di rendersi utili per la comunità. Vorrebbero trovare lavoro ma non lo trovano.Incontro persone che si spaccano la schiena da mattina a sera per due euro l'ora, allora il reddito di cittadinanza serve a integrare un salario da fame.Allora un governo che dice andate a lavorare e cancella il superbonus che ha creato 900mila posti di lavoro, è un Governo che entra in un corto circuito, perché da un lato non ha previsto investimenti, non c'è nulla in manovra per la crescita e dall' altro dice ai cittadini andate a lavorare. Ma non c'è lavoro", ha concluso l'ex presidente del Consiglio.