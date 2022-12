Migranti: "Meloni, benvenuta nel mondo reale" Bonaccini: "Non era prima gli italiani, porti chiusi?"

" Meloni benvenuta nel mondo reale". Così, oggi, a Termoli il Presidente dell"Emilia Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico a proposito dei migranti. "Non era prima gli italiani, porti chiusi. Forse ha sbagliato anche le alleanze qualche settimana fa - prosegue -. Se chiede una mano all'Europa bisogna che alla Francia non metta le dita negli occhi ma collabori come è giusto che sia".