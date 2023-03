Governo, Salvini: "Più ci attaccano più siamo uniti" Le parole del vicepremier in occasione della prima giornata della scuola politica della Lega

"Giorgia Meloni fa un grande lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo alla prima giornata della scuola politica della Lega in corso a Palazzo Castiglioni a Milano, "Con Giorgia ci sentiamo tutti i giorni, ieri, anche se lei era a Bruxelles, ci siamo sentiti - ha aggiunto Salvini -. Più cercano di dividerci, più ci uniscono". "La Lega è centrale", anche in Europa, "mentre qualche altro italiano in Ue non fa gli interessi dell'Italia", ha detto ancora il leader del Carroccio. Sulle infrastrutture ha sottolineato: "Pensate che il Ponte sullo Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese. Che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto risparmio ambientale". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS).