Berlusconi lascia la terapia intensiva "In costante miglioramento"

Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il "costante miglioramento" del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.

"In bocca al lupo Silvio, amico mio!". Lo scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini, rilanciando la notizia del trasferimento al san Raffaele di Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva in un reparto ordinario di degenza.