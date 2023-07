Papa: "Immigrazione: il Mediterraneo non sia più teatro di morte" Il Pontefice: "Migliaia di migranti intrappolati e abbandonati in aree desertiche"

"Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e di disumanità". Lo ha detto PAPA Francesco all'Angelus. "Desidero attirare l'attenzione - aggiunge - sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di essi, tra indicibili sofferenze da settimane sono intrappolati e abbandonati in aree desertiche. Rivolgo il mio appello in particolare ai Capi di Stato e di governo europei ed africani affinché si presi urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle".