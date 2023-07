Crisi clima, Magi (+Eu): da Ministro Pichetto lacrime di coccodrillo a Giffoni Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Il ministro dell' Ambiente Pichetto Fratin si commuove al Giffoni Film Festival dove una ragazza parla di ansia climatica e di non volere dei figli in un mondo così a rischio. Per me sono lacrime di coccodrillo: lacrime di un ministro che fa parte di un governo negazionista. Un governo che ha appena stralciato dal Pnrr i fondi del dissesto idrogeologico. Un governo che parla di fondamentalismo ambientalista. Pichetto forse piange per la vergogna". Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.