Sud, mentre perdiamo la meglio gioventù ci trasformiamo in una rsa globale Bisogna parlare della rinascita della democrazia, partendo dai valori su cui costruirla.

di Luigi Mainolfi

Dalla lettura dei giornali, veniamo a conoscenza della bassa qualità dei nostri rappresentanti politici e dei loro consequenziali comportamenti.

Se, poi, aggiungiamo la superficialità delle loro considerazioni sulle vicende internazionali,ci rendiamo conto dei pericoli che sta correndo la nostra società, tra i quali quello di diventare una rsa mondiale.

A livello provinciale, la situazione è ancora più preoccupante, a causa del binomio cultura borbonica e cultura del pallone. Ho nostalgia delle riunioni in Sezione e delle campagne elettorali, dove si parlava di politica, partendo dai problemi, e che vedevano impegnate le migliori energie della comunità. Le Piazze diventavano aule scolastiche e le persone diventavano alunni. Si parlava anche delle effetti sulla nostra società dei due imperialismi, che dominavano il mondo e dei rapporti con il “terzo mondo”.

Adesso, al massimo, si parla del condominio. Le forze politiche, per le loro scelte, si ispiravano ad una delle seguenti visioni: il liberalismo, il comunismo, il popolarismo e il socialismo. Ogni problema da risolvere veniva inquadrato in una visione della società. Secondo studiosi, si era istituita la democrazia e si cercava di non farla ammalare. Durante la seconda Repubblica, un poco alla volta, è stato demolito quanto costruito con la Resistenza e con il sacrificio di grandi uomini. Norberto Bobbio, nel 1984, di fronte all’esplosione del populismo e del giustizialismo, incominciò a temere i loro effetti,e scrisse “Il futuro della democrazia”, per richiamare l’attenzione sulla necessità di vigilare. La situazione attuale ha consigliato di ripubblicarlo.

Sociologi e politologi, seguendo l’insegnamento di Bobbio, hanno pubblicato titoli illuminanti, come “Fascismo e Populismo” e “Democrazia o Corporativismo”. Interessanti considerazioni, sulla trasformazione della democrazia italiana, le fa anche Luca Ricolfi, nel suo “La mutazione”, per spiegare “Come le idee di sinistra sono migrate a destra”. Ci sono anche esempi concreti a dimostrazione della caduta del livello della nostra democrazia. Craxi era Vice-Presidente dell’Internazionale socialista e Coordinatore dell’ONU e si impegnava, tra l’altro, per arrivare a “Due popoli, due Stati”: Palestina e Israele.

Adesso abbiamo Presidenti del Consiglio che aiutano dittatori, anche contro gli interessi dell’Italia. Inoltre il populismo e il giustizialismo hanno favorito i plateali e i moralisti. Dopo quelli della cosiddetta sinistra, che, come diceva Nenni, hanno trovato il più puro (Grillo) che li ha epurati, abbiamo una confusa destra. I risultati parlano chiaro. Il problema dell’emigrazione dei giovani Meridionali verso il Nord e l’estero, che, oltre a far diminuire natalità e popolazione, disgrega famiglie e desertifica territori.

Vagoni di carte riportano dati statistici, affermazioni generiche e generiche destinazioni di fondi, mai riferimenti ai risultati che dovrebbero essere prodotti. Purtroppo, quando cerco di sensibilizzare persone sui valori della democrazia, rischio di parlare alle nuvole. Perciò, è inutile perdere tempo a parlare delle negatività della società. Bisogna parlare della rinascita della democrazia, partendo dai valori su cui costruirla. Sapendo, però, che questi valori vanno adeguati ai mutamenti avvenuti in questi anni e ai mutevoli rapporti tra le varie parti del mondo. E’ meglio partire dal generale che dal particolare.