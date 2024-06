Il Pd vince nelle grandi città: domani conferenza stampa Schlein Da Bari a Perugia a Firenze

Si svolgerà domani alle 11 al Nazareno, in via Sant'Andrea delle Fratte 16, una conferenza stampa "per commentare la vittoria del Pd e del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni amministrative", le prime della segreteria Schlein . Parteciperanno la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Enti locali, Davide Baruffi. Lo fa sapere il Partito democratico.