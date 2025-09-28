Pd contro Ciriani sulla Flotilla, Tajani invita a toni responsabili Nuovo scontro politico sulla missione internazionale per Gaza dopo le parole del ministro Ciriani

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che la flottiglia diretta a Gaza ha respinto non solo la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare gli aiuti a Cipro, ma anche due precedenti soluzioni avanzate da Israele per garantire un trasferimento pacifico. Secondo Gerusalemme, questo dimostra che l’operazione non ha legami con scopi umanitari ma intende provocare e sostenere Hamas. Le dichiarazioni del ministro Ciriani, pubblicate in un’intervista, hanno scatenato la reazione del Partito Democratico. I capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga hanno definito le accuse al Pd e alla segretaria Elly Schlein gravi e infondate, sottolineando che la Global Flotilla è una missione internazionale con 44 delegazioni da altrettanti Paesi. Il Pd ha ricordato di aver sempre auspicato il dialogo tra Flotilla e Patriarcato latino per garantire l’arrivo degli aiuti a Gaza e la sicurezza degli attivisti.

Accuse di strumentalizzazione politica

Secondo il Pd, Ciriani avrebbe usato la vicenda per fini interni, ignorando la responsabilità del governo nell’assicurare protezione agli attivisti italiani. Boccia e Braga hanno inoltre criticato l’esecutivo per non aver contrastato la politica di Netanyahu, accusata di violare costantemente il diritto internazionale, e per non aver lavorato insieme ad altri governi a favore di canali umanitari permanenti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alla festa nazionale di Forza Italia, ha invitato ad abbassare i toni e a seguire le parole del capo dello Stato. Ha ricordato che anche l’opposizione ha riconosciuto la correttezza delle dichiarazioni di Sergio Mattarella, ribadendo che la priorità non è lo scontro politico ma la sicurezza dei cittadini italiani.