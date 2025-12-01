Emma Bonino in terapia intensiva a RRoma, ricoverata in codice rosso Nota leader radicale e ex ministra degli Esteri, aveva già affrontato diversi problemi di salute

Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Santo Spirito di Roma dopo essere stata portata in codice rosso a seguito di un malore. Secondo fonti di +Europa, la sua situazione è sotto controllo, l’esponente politica 77enne sarebbe vigile in attesa di un bollettino medico ufficiale previsto per il giorno successivo.? Bonino, nota leader radicale e ex ministra degli Esteri, aveva già affrontato diversi problemi di salute negli ultimi anni, tra cui un tumore al polmone sinistro diagnosticato nel 2015 e, più recentemente, un altro ricovero per problemi respiratori nell’ottobre 2024. Dopo la guarigione dal tumore nel 2023, Bonino era rimasta attiva sulla scena pubblica e aveva ricevuto il sostegno anche da personalità come Papa Francesco, che la aveva visitata presso la sua abitazione dopo un precedente ricovero.? Emma Bonino è una delle figure femminili italiane più conosciute a livello internazionale, apprezzata per il suo impegno in cause civili come la legalizzazione dell’aborto, i diritti delle donne e la liberalizzazione delle droghe. La sua coerenza e il suo coraggio sono stati riconosciuti in modo trasversale, sia da esponenti di sinistra che dal mondo conservatore.