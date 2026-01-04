Magi: «Se Trump attacca la Groenlandia per Meloni sarà legittima difesa»?

Secondo Riccardo Magi, la caduta del regime venezuelano rappresenta un fatto accolto con favore dalle forze democratiche, ma lascia aperti interrogativi rilevanti sul rispetto dello stato di diritto. Nel mirino del segretario di Più Europa finisce il comunicato diffuso ieri dalla presidente del Consiglio, giudicato un avallo politico all’azione degli Stati Uniti. Magi definisce «grottesca» la posizione espressa da Giorgia Meloni, accusandola di aver qualificato come legittima difesa l’intervento promosso dall’amministrazione guidata da Donald Trump. Una scelta che, secondo Più Europa, segna una discontinuità con la tradizionale politica estera italiana fondata su multilateralismo e rispetto degli accordi internazionali.
Il precedente della Groenlandia
Nella nota diffusa oggi, Magi allarga lo sguardo alle tensioni internazionali di queste settimane. Le dichiarazioni provenienti dall’entourage di Trump sulla possibile annessione della Groenlandia vengono indicate come un banco di prova decisivo. Il timore espresso è che l’Italia possa giustificare anche in quel caso un’azione unilaterale americana, definendola ancora una volta come necessità difensiva. Per il segretario di Più Europa, la presidente del Consiglio deve spiegare al più presto quale direzione intenda imprimere alla politica estera del Paese. L’eventualità di un intervento militare statunitense contro un territorio danese, alleato europeo, pone interrogativi che non possono restare senza risposta. Da qui l’appello a un passaggio parlamentare immediato per chiarire la collocazione internazionale dell’Italia in questo avvio di 2026.