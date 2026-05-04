Legge elettorale, Magi attacca la maggioranza Il segretario di +Europa denuncia forzature e rilancia le firme digitali

La riforma della legge elettorale torna al centro dello scontro politico. Riccardo Magi, segretario di +Europa, accusa la maggioranza di procedere con una nuova forzatura e giudica il testo in discussione “incostituzionale” perché, a suo avviso, rischia di comprimere l’eguaglianza del voto e il principio di ragionevolezza. Il dossier è all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove il centrodestra punta a un primo via libera entro la pausa estiva.

Il nodo della riforma

La maggioranza lavora a un nuovo sistema di voto con l’obiettivo dichiarato di garantire stabilità al prossimo Parlamento. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha indicato tra i punti di confronto premio di governabilità, soglia di sbarramento e preferenze. Ma il clima resta teso: le opposizioni contestano metodo e tempi, temendo una legge costruita per favorire gli equilibri del centrodestra. Per Magi, la premier Giorgia Meloni starebbe tentando di imporre agli alleati una riforma elettorale nonostante le difficoltà politiche del governo. Il segretario di +Europa lascia però aperto uno spiraglio: se l’obiettivo fosse davvero migliorare l’attuale legge, sostiene, il confronto potrebbe aprirsi su più soluzioni, purché senza blindature e dentro una discussione parlamentare piena.

La proposta sulle firme digitali

Il punto politico scelto da +Europa riguarda l’accesso alla competizione elettorale. Magi rilancia la proposta di introdurre la firma digitale per raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste, sul modello già previsto per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle firme è stata disciplinata per referendum costituzionali, referendum abrogativi e iniziativa legislativa popolare, ma il tema resta aperto per la presentazione delle liste elettorali. La questione non è solo tecnica. Per +Europa, la raccolta cartacea continua a rappresentare una barriera per forze politiche minori, liste civiche e movimenti privi di strutture organizzative radicate. In questa lettura, l’accesso alle elezioni rischia di diventare un privilegio per chi dispone già di apparati, autenticatori e reti territoriali.

La spinta della Consulta

Il tema delle firme digitali ha assunto nuovo rilievo dopo la decisione della Corte costituzionale che ha aperto all’uso della firma elettronica per la presentazione delle liste elettorali in casi legati a gravi impedimenti fisici. La pronuncia ha rafforzato l’argomento di chi chiede di superare un sistema fondato quasi esclusivamente sulla presenza fisica, ritenuto sempre meno coerente con gli strumenti digitali già disponibili. Secondo Magi, estendere la firma digitale sarebbe un “atto dovuto” in una democrazia avanzata. Non cambierebbe il voto, ma le condizioni di partenza per chi vuole partecipare alla competizione. È su questo terreno che +Europa prova a spostare il confronto: non solo la formula con cui trasformare voti in seggi, ma anche le regole che decidono chi può davvero presentarsi davanti agli elettori.

La partita parlamentare

L’esame della riforma era stato avviato in Commissione con l’abbinamento del testo del centrodestra ad altre proposte, comprese quelle dell’opposizione, alcune delle quali riguardano proprio la raccolta digitale delle sottoscrizioni. La maggioranza vuole accelerare, ma il numero delle audizioni e la distanza tra i partiti rendono il percorso politicamente delicato. La legge elettorale resta una delle materie più sensibili della legislatura, perché incide sulle regole del gioco prima del ritorno alle urne. Per questo le opposizioni chiedono garanzie sul metodo, mentre il centrodestra rivendica la necessità di evitare instabilità. La proposta di Magi sulle firme digitali diventa così un test: capire se la riforma sarà solo una battaglia sui rapporti di forza o anche l’occasione per rendere più aperto l’accesso alla rappresentanza.