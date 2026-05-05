Madia lascia il Pd e riapre il nodo riformista La deputata approda a Italia Viva da indipendente: Renzi rilancia la Casa Riformista

L’uscita di Marianna Madia dal Partito democratico non è un fulmine a ciel sereno. Era una scelta attesa, maturata dentro una distanza politica ormai evidente dalla linea della segreteria di Elly Schlein. La deputata ed ex ministra ha comunicato la decisione alla capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, spiegando di voler continuare a lavorare per il centrosinistra da un’altra collocazione. L’approdo è nel gruppo parlamentare di Italia Viva, almeno inizialmente da indipendente.

La mossa di Madia

Madia presenta la scelta come una scommessa sull’allargamento della coalizione progressista. Non parla di rottura, ma di continuità del proprio impegno politico in un’area che considera decisiva per la competitività del centrosinistra alle prossime Politiche. È la stessa linea rivendicata da Matteo Renzi, che interpreta l’arrivo dell’ex ministra come un tassello del progetto riformista destinato a rafforzare la coalizione, non a indebolirla.

La biografia politica di Madia è legata alla storia recente del Pd. Entrata in Parlamento nel 2008, scelta da Walter Veltroni, è alla quarta legislatura ed è stata ministra per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione nei governi guidati da Renzi e Paolo Gentiloni. La sua collocazione nell’area riformista era nota da tempo, così come il disagio verso un partito percepito come sempre più distante da quella cultura politica.

Renzi costruisce la quarta gamba

Il passaggio a Italia Viva si inserisce nel disegno della cosiddetta Casa Riformista. Renzi lavora da mesi a un contenitore capace di raccogliere amministratori, civici, ex dem e moderati del centrosinistra. Ad aprile, a Roma, ha lanciato le “Primarie delle idee”, iniziativa pensata come cantiere programmatico del campo largo prima della scelta del candidato premier.

Il punto politico è chiaro: per il leader di Italia Viva, il centrosinistra può competere solo se accanto al Pd, al Movimento 5 Stelle e all’area rossoverde nasce una componente riformista autonoma. Una quarta gamba, appunto. Ma il progetto si scontra con un nodo pratico e politico: quanti spazi elettorali sarà disposto a concedere il Pd a una lista centrista alleata? E chi ne guiderà il profilo pubblico?

Il nodo dei collegi

Dentro questa partita pesa anche il tema delle candidature future. Con la legge elettorale attuale, la distribuzione dei collegi sicuri diventa un passaggio decisivo per ogni forza della coalizione. L’arrivo di Madia aumenta il peso negoziale di Renzi, ma anche le tensioni con il Nazareno, dove non tutti guardano con favore a un rafforzamento dell’area riformista fuori dal partito.

Il rischio, per il Pd, è duplice: da un lato perdere pezzi della propria minoranza interna, dall’altro vedere nascere un soggetto alleato ma competitivo, capace di drenare voti moderati e amministratori locali. Per Italia Viva, invece, la scommessa è opposta: dimostrare che senza una componente centrista riconoscibile il centrosinistra non può davvero contendere il governo alla destra.

Salis sullo sfondo

Nel dibattito compare anche il nome di Silvia Salis, sindaca di Genova, considerata da alcuni il possibile volto nuovo di un’area riformista larga. Madia, in un’intervista, ne ha riconosciuto le capacità, pur evitando di trasformare l’apprezzamento in un’investitura. Anche su questo punto il quadro resta aperto: Salis ha finora respinto l’idea di mettersi alla guida di un’area nazionale, ma il suo profilo continua a essere osservato da mondi diversi del centrosinistra.

La questione, però, non riguarda solo i nomi. Riguarda la forma politica della coalizione. Se la Casa Riformista nascerà come alleato organico, potrà diventare un elemento di allargamento. Se invece verrà percepita come uno strumento per condizionare il Pd e ridisegnarne la leadership, le tensioni interne rischieranno di aumentare.

Il Pd davanti alla minoranza riformista

Per ora la minoranza dem non si muove in blocco. Figure come Graziano Delrio, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e Pina Picierno restano dentro il partito, anche se il loro posizionamento sarà decisivo nelle prossime settimane. L’addio di Madia può restare un caso isolato oppure diventare il primo segnale di una frattura più ampia.

Per Schlein, il passaggio è delicato. La segretaria ha bisogno di tenere insieme identità e allargamento, sinistra sociale e voto moderato, rapporto con Giuseppe Conte e spazio riformista. L’uscita di Madia non sposta da sola gli equilibri parlamentari, ma dice molto sulla fatica del Pd nel contenere tutte le culture che lo hanno fondato.

Una partita ancora aperta

La scelta di Marianna Madia riapre dunque una domanda che accompagna il centrosinistra da anni: il riformismo deve stare dentro il Pd o può organizzarsi fuori, come alleato autonomo? Renzi prova a capitalizzare il malessere di una parte dem. Schlein deve evitare che l’allargamento diventi dispersione. E la possibile figura di sintesi, da Salis ad altri nomi civici, resta ancora più evocata che costruita.