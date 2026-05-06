Legge elettorale, Meloni accelera: FI frena Oggi il vertice a Palazzo Chigi con Tajani e Salvini

La partita della legge elettorale entra nel vivo. A Palazzo Chigi il dossier più delicato non è soltanto istituzionale, ma politico. Giorgia Meloni vuole accelerare sulla nuova legge elettorale e portare la riforma a un primo via libera della Camera entro l’estate, con l’obiettivo di blindare poi il testo al Senato a settembre, anche attraverso la fiducia. La scelta segnerebbe una forzatura dei tempi parlamentari e trasformerebbe la riforma in una prova di tenuta per tutta la maggioranza.

Il modello in discussione, indicato nel confronto politico come “Stabilicum”, punta a un impianto proporzionale con premio di maggioranza e possibile ballottaggio fra coalizioni se nessuna supera la soglia prevista. È una formula pensata per garantire governabilità, ma che apre un fronte sensibile dentro il centrodestra, soprattutto sul superamento degli uninominali e sui meccanismi di attribuzione del premio.

Forza Italia chiede tempo

Il nodo principale resta Antonio Tajani. Il leader di Forza Italia conferma la lealtà alla coalizione, ma non intende consegnare a Fratelli d’Italia un via libera senza correzioni. La linea azzurra è quella della prudenza: evitare strappi, allungare il confronto nelle audizioni e valutare ritocchi su ballottaggio, premio di maggioranza e raccordo tra Camera e Senato.

Dietro la cautela forzista pesa anche il ruolo di Gianni Letta, ascoltato consigliere dell’area berlusconiana, favorevole a non trasformare la legge elettorale in un campo di battaglia estivo. Il rischio, secondo i moderati della maggioranza, è regalare alle opposizioni una campagna politica contro una riforma presentata come troppo muscolare.

La Lega osserva, le opposizioni attaccano

Matteo Salvini resta più defilato. Nella Lega il tema degli uninominali non è secondario, soprattutto nei territori del Nord, dove il rapporto diretto tra candidato e collegio è ancora considerato un presidio politico. Per questo il Carroccio osserva la trattativa senza alzare troppo il tono, ma con attenzione alle ricadute interne.

Sul fronte opposto, Elly Schlein ha già definito irricevibile l’impianto della proposta. Il Partito Democratico punta a rappresentare la riforma come un tentativo della destra di riscrivere le regole del voto a proprio vantaggio. Una polemica destinata ad accompagnare l’intero iter parlamentare, iniziato in commissione Affari costituzionali alla Camera con le audizioni di giuristi, associazioni e costituzionalisti.

Il caso deepfake irrompe nel confronto politico

Nelle stesse ore, Giorgia Meloni ha denunciato la diffusione online di immagini false generate con l’intelligenza artificiale che la ritraggono in lingerie. La premier ha parlato di deepfake pericolosi, capaci di ingannare, manipolare e colpire chiunque, richiamando alla verifica dei contenuti prima della condivisione.

Il caso aggiunge un fronte ulteriore alla giornata politica: da un lato la riforma elettorale, dall’altro la sicurezza digitale e l’uso distorto dell’intelligenza artificiale nella lotta politica. Per Meloni, il messaggio è anche istituzionale: se una presidente del Consiglio può difendersi, molti cittadini esposti a manipolazioni simili non hanno gli stessi strumenti.

Una maggioranza davanti al conto politico

La riforma elettorale diventa così il banco di prova della fase finale della legislatura. Meloni vuole chiudere rapidamente per evitare incertezze e fughe in avanti degli alleati. Tajani chiede garanzie e tempi più distesi. Salvini misura il peso della riforma sui territori. Sullo sfondo, resta la domanda decisiva: il centrodestra riuscirà a cambiare le regole del voto senza incrinare l’equilibrio che lo tiene al governo?