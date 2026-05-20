Salvini apre al voto anticipato: "Dipende dall’economia" Il vicepremier cita inflazione e caro energia: “Rischiamo la tempesta perfetta”

Le difficoltà economiche e il clima di incertezza internazionale entrano nel dibattito politico sulla tenuta del governo. A riaprire il tema delle elezioni anticipate è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che da Trento ha collegato la durata della legislatura all’evoluzione del quadro economico.

Rispondendo a una domanda sulle elezioni politiche previste nel 2027, il leader della Lega ha spiegato che la prosecuzione naturale della legislatura “dipende anche dai fattori economici”.

«Non lo so», ha detto Salvini parlando dell’ipotesi di arrivare a fine mandato. «Fino al 25 febbraio c’era una situazione economica in crescita, cantieri tranquilli. Adesso invece leggiamo dati preoccupanti».

L’allarme su inflazione e consumi

Nel suo intervento il vicepremier ha citato i recenti dati diffusi da Confindustria e Confcommercio, soffermandosi sulla ripresa dell’inflazione, sul caro bollette e sull’aumento dei prezzi dei carburanti.

Secondo Salvini, il clima di incertezza starebbe già influenzando famiglie e consumatori, spingendoli a rinviare acquisti importanti e investimenti.

«Se uno guarda i telegiornali della sera si mette le mani nei capelli», ha affermato. «Chi deve comprare una macchina, una cucina o fare un investimento oggi aspetta. Ma se milioni di persone iniziano a dire “vediamo cosa succede”, allora rischiamo la tempesta perfetta».

Parole che arrivano in una fase delicata per il governo guidato da Giorgia Meloni, già impegnato a gestire le conseguenze economiche della crisi internazionale legata al conflitto in Medio Oriente e all’aumento dei costi energetici.

Crosetto evita polemiche

Poche ore dopo è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha evitato di alimentare il dibattito sul voto anticipato.

Alla Camera, parlando con i giornalisti nel Transatlantico, Crosetto ha risposto con cautela alle dichiarazioni del leader leghista: «Non lo so, fin quando devo andare a servire il Paese continuo a servirlo».

Una replica prudente che conferma però come dentro la maggioranza si osservi con attenzione l’evoluzione dello scenario economico nei prossimi mesi.

L’economia entra nel confronto politico

Le dichiarazioni di Salvini arrivano mentre crescono i segnali di rallentamento dell’economia italiana. L’inflazione è tornata a salire, i consumi mostrano segnali di frenata e il caro energia continua a pesare su famiglie e imprese.

Sul piano politico, il vicepremier sembra voler sottolineare il legame diretto tra stabilità economica e tenuta dell’esecutivo, lasciando intendere che un peggioramento del quadro potrebbe incidere anche sugli equilibri della legislatura.

Per ora da Palazzo Chigi non sono arrivate reazioni ufficiali alle parole del leader della Lega.