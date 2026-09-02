Suppletive Reggio Calabria: l’analisi di Leone Melillo L’affinità tra Vannacci e Rotondi

Le imminenti elezioni suppletive del 27 e 28 settembre 2026 nel collegio di Reggio Calabria si stanno trasformando in un laboratorio politico di portata nazionale. Sul piano strettamente elettorale, i destini corrono su binari paralleli e contrapposti: Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale sostengono la candidatura autonoma di rottura di Domenico Giannetta, mentre Gianfranco Rotondi rimane saldamente ancorato ai confini formali del centro-destra a sostegno del candidato ufficiale Fabio Roscioli.

Tuttavia, fermarsi al dato puramente geometrico delle alleanze significa perdere di vista la vera faglia ideologica che si sta aprendo. A proporre una lettura di straordinario spessore e a svelare la reale posta in gioco è l’intervento del Prof. Leone Melillo, accademico e fine giurista da sempre attento all’evoluzione delle dottrine politiche e dei diritti sul territorio:

“La competizione a Reggio Calabria non deve trarre in inganno: al di là del posizionamento elettorale su nomi diversi per contingenti ragioni di coalizione, esiste comunque una forte ed evidente affinità ideale e culturale tra la base valoriale di Roberto Vannacci e il popolarismo storico di Gianfranco Rotondi.

Siamo davanti a un filo rosso concettuale indissolubile. Entrambi i mondi esprimono una convergenza naturale nel rifiuto totale del centralismo burocratico e delle imposizioni globaliste calate dall’alto, che tentano di omologare i diritti calpestando l’economia reale, la famiglia e la storia delle nostre comunità.

Quando Rotondi teorizza la necessità di ritrovare una connessione sentimentale con il popolo profondo e le periferie dimenticate, si muove sullo stesso terreno valoriale che oggi permette a Vannacci di intercettare il dissenso contro le oligarchie distanti.

La vera sfida intellettuale di queste suppletive è proprio lo sforzo analitico che tiene insieme queste due anime: dimostrare che il popolarismo autentico di matrice cattolico-democratica e il nuovo impulso identitario non sono nemici, ma risposte gemelle alla medesima crisi di rappresentanza. Reggio Calabria, pur nella sua frammentazione tattica, può sancire nei fatti la nascita di una nuova alleanza culturale destinata a riscrivere il futuro dei moderati in Italia”.