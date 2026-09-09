Legge elettorale, Meloni avverte gli alleati: «Se cade, voto a gennaio» A Palazzo Chigi cresce il timore dei franchi tiratori. Il nodo decisivo resta il ritorno alla Camera

La legge elettorale diventa una prova di tenuta per la maggioranza e Giorgia Meloni alza il livello della pressione sugli alleati. Il messaggio fatto filtrare da Palazzo Chigi è netto: se la riforma dovesse essere affossata nel passaggio decisivo alla Camera, la legislatura potrebbe chiudersi anticipatamente e il Paese tornare alle urne già a gennaio. Non si tratta di una decisione formalizzata né di un automatismo istituzionale, ma di una minaccia politica utilizzata come deterrente contro il rischio di nuovi franchi tiratori.

Il precedente che preoccupa la presidente del Consiglio è ancora fresco. A luglio la maggioranza era stata battuta a Montecitorio per un solo voto sull’emendamento relativo alle preferenze, nonostante il forte investimento politico di Fratelli d’Italia. In quell’occasione erano mancati, secondo i conteggi interni al centrodestra, circa trenta voti rispetto alle attese. Un episodio che ha lasciato aperta la questione della disciplina parlamentare soprattutto dentro Forza Italia e Lega.

Il timore di una nuova imboscata

È proprio quel precedente a spiegare l’allarme che nelle ultime ore è tornato a circolare ai vertici dell’esecutivo. L’ipotesi temuta è che una parte dei parlamentari dei partiti alleati possa approfittare dello scrutinio segreto per fermare il testo nel suo ultimo passaggio alla Camera.

Il regolamento di Montecitorio consente infatti, quando ne venga fatta richiesta secondo le procedure previste, il voto segreto sulle leggi elettorali. Una possibilità che rende molto più difficile per i vertici dei gruppi controllare il comportamento dei singoli deputati e che trasforma una maggioranza apparentemente solida sulla carta in un terreno potenzialmente imprevedibile.

Da qui la pressione su Antonio Tajani e Matteo Salvini. I due vicepremier possono assicurare il sostegno politico dei rispettivi partiti alla riforma, ma non sarebbero nelle condizioni di garantire con certezza ogni singolo voto in uno scrutinio coperto dal segreto. Il problema non è quindi soltanto il rapporto tra i leader, ma il controllo dei gruppi parlamentari in una fase in cui dentro Lega e Forza Italia restano sensibilità diverse su preferenze, premio di governabilità e assetto complessivo della nuova legge.

Oggi il testo arriva al Senato

Intanto la riforma entra in una settimana decisiva. Il Senato ha convocato per questa mattina, 9 settembre, la discussione in Aula del disegno di legge elettorale già approvato dalla Camera. Il calendario di Palazzo Madama prevede dichiarazioni di voto e votazione finale il 15 settembre. La commissione Affari costituzionali ha proseguito fino alla serata di ieri l’esame degli emendamenti, con una nuova seduta fissata per questa mattina prima dell’avvio dei lavori dell’Assemblea.

Tra i dossier ancora politicamente sensibili ci sono le preferenze e la soglia necessaria per ottenere il premio di governabilità. Nelle ultime settimane ha invece perso consistenza l’ipotesi del ballottaggio, sulla quale erano emerse forti perplessità proprio da parte di Lega e Forza Italia. L’obiettivo della maggioranza resta arrivare all’approvazione definitiva della riforma in tempi rapidi, possibilmente entro poche settimane.

Se Palazzo Madama modificherà il testo già approvato, il provvedimento dovrà necessariamente tornare alla Camera. Ed è lì che, nei ragionamenti di Palazzo Chigi, si concentrerebbe il pericolo maggiore.

La minaccia delle urne anticipate

La scelta di evocare gennaio risponde prima di tutto a una logica politica. Per Meloni, una bocciatura della legge elettorale provocata da una parte della sua stessa maggioranza avrebbe un significato molto più ampio di una semplice sconfitta parlamentare. Segnalerebbe l'impossibilità di garantire la compattezza della coalizione su una delle riforme più importanti dell’ultima fase della legislatura.

L’idea delle elezioni anticipate serve quindi a mettere gli alleati davanti alle conseguenze di un eventuale strappo. Chi decidesse di votare contro il testo dovrebbe mettere in conto non soltanto la crisi della riforma, ma anche la possibile fine dell’esperienza di governo.

Lo scenario di gennaio resta tuttavia subordinato alle procedure costituzionali. Lo scioglimento delle Camere non dipende dalla presidente del Consiglio, ma dal presidente della Repubblica, che in caso di crisi dovrebbe verificarne le condizioni attraverso le consultazioni. Non esiste dunque alcun automatismo tra una bocciatura della riforma e l’apertura immediata dei seggi.

Il calendario stretto della manovra

A complicare ulteriormente l’ipotesi di un voto all’inizio del 2027 c’è la legge di bilancio. Per arrivare alle urne entro gennaio sarebbe necessario comprimere al massimo i tempi politici dopo l’approvazione della manovra, evitando la nascita di un governo destinato a traghettare il Paese per diversi mesi.

Fino a pochi giorni fa, dentro la maggioranza, il dibattito ruotava soprattutto attorno alla possibilità di elezioni nella primavera del 2027. Il ministro Luca Ciriani aveva definito quella finestra un’opzione di buon senso. L’ipotesi di gennaio introduce quindi un elemento nuovo: non una data già scelta, ma uno strumento di pressione per impedire che la riforma venga affondata dall’interno.

La partita sulla leadership del centrodestra

Dietro il confronto sulla legge elettorale c’è anche la prospettiva della prossima legislatura. Meloni punta apertamente a confermarsi a Palazzo Chigi, mentre gli alleati cercano di difendere il proprio peso nella coalizione e nei futuri equilibri parlamentari. Ogni modifica alle regole del voto incide sulla distribuzione dei seggi, sulla selezione degli eletti e sui rapporti di forza tra i partiti.

È per questo che preferenze e premio di governabilità sono diventati molto più di questioni tecniche. Riguardano direttamente il futuro di deputati e senatori, la forza delle segreterie e gli equilibri tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

La deterrenza scelta da Palazzo Chigi punta proprio a neutralizzare questa somma di interessi prima dell’ultimo voto. Per la premier, il messaggio agli alleati è semplice: la riforma può essere discussa e corretta dentro la maggioranza, ma una sua bocciatura attraverso il voto segreto sarebbe interpretata come la rottura del patto politico che sostiene il governo.