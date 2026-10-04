Renzi chiude la Leopolda e apre ai moderati di Forza Italia Il leader di Italia Viva tende la mano ai centristi e rilancia il campo largo: «Basta divisioni»

Matteo Renzi chiude la quattordicesima edizione della Leopolda rilanciando l’idea di un centrosinistra unito e allargando contemporaneamente lo sguardo ai moderati del centrodestra. Dal palco della kermesse fiorentina, il leader di Italia Viva ha rivolto un appello diretto ai riformisti di Forza Italia, invitandoli a lasciare una coalizione che, a suo giudizio, ha scelto la strada del sovranismo.

Il messaggio politico è quello dell’allargamento. Renzi insiste sulla necessità di evitare nuove fratture nel cosiddetto campo largo e prova a proporsi come punto di raccordo tra centro riformista, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Alla tre giorni fiorentina hanno partecipato, secondo gli organizzatori, circa diecimila persone.

L’appello ai moderati di Forza Italia

Il passaggio più netto è rivolto agli elettori e ai dirigenti centristi che ancora si riconoscono nell’eredità europeista di Silvio Berlusconi. Renzi li invita apertamente a cambiare campo, sostenendo che la collocazione naturale dei moderati non possa essere accanto alle forze sovraniste.

L’obiettivo è costruire una casa comune per il centro riformista, coinvolgendo anche Più Europa, socialisti e altre realtà oggi disperse. Renzi ha ribadito che Italia Viva non vuole annettere nessuno e che ogni eventuale intesa dovrebbe nascere su basi paritarie.

La prospettiva è quella di una lista unitaria capace di superare la soglia del 3% e di avere un peso nella prossima legislatura. Renzi ha anche rivendicato la volontà di rinunciare a posizioni garantite, sfidando gli altri leader centristi a misurarsi direttamente con il consenso elettorale.

Le tre garanzie chieste a Conte

Il leader di Italia Viva ha poi risposto a Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva chiesto alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein di garantire politicamente sull’ingresso di Renzi nella coalizione progressista.

Renzi ha replicato chiedendo a sua volta tre impegni al presidente del Movimento 5 Stelle: nessun ritorno di Matteo Salvini al Viminale, nessuna presenza di Giancarlo Giorgetti in un futuro governo e nessuna collocazione politica accanto a Donald Trump.

Pur non rinunciando alle stoccate, il tono scelto è stato quello della ricomposizione. Renzi ha sostenuto che con il M5S siano ormai più numerosi i temi che uniscono rispetto a quelli che dividono, ribadendo la necessità di trovare un accordo sulle primarie e sulla scelta della leadership della coalizione.

L’Ucraina resta uno spartiacque

Uno dei terreni più delicati resta però la politica estera. Dalla Leopolda Renzi ha ribadito una linea nettamente favorevole al sostegno dell’Ucraina, sostenendo che Kiev non debba essere lasciata sola né utilizzata come terreno di scambio politico.

È proprio su questo punto che le distanze con una parte del Movimento 5 Stelle e della sinistra restano evidenti. Renzi prova tuttavia a riportare il confronto sul terreno della realpolitik, insistendo sulla necessità di trovare un equilibrio tra differenze programmatiche e obiettivo comune di battere il centrodestra.

«Meloni è a un bivio»

Nel suo intervento conclusivo Renzi ha concentrato l’attacco politico anche sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che la prossima partita elettorale sarà decisiva per gli equilibri istituzionali del Paese.

Secondo il leader di Italia Viva, una nuova vittoria del centrodestra potrebbe rafforzare ulteriormente Meloni fino a proiettarla in futuro verso il Quirinale. È una lettura politica, non una previsione istituzionale, che Renzi utilizza per chiedere alle opposizioni di evitare divisioni e veti reciproci.

Nel ragionamento dell’ex premier, l’unico vantaggio reale per il centrodestra sarebbe proprio una frammentazione degli avversari. Da qui l’appello insistente all’unità, rivolto tanto a M5S e Alleanza Verdi e Sinistra quanto all’area centrista.

La strategia verso le prossime elezioni

Renzi ha anche indicato novembre come possibile periodo per il prossimo voto politico, una valutazione che al momento resta una previsione personale e non corrisponde a una decisione istituzionale già assunta.

La strategia uscita dalla Leopolda è però chiara: costruire un polo riformista più largo, inserirlo stabilmente nella coalizione di centrosinistra e ridurre le distanze con gli altri soggetti dell’opposizione. La presenza alla giornata conclusiva del presidente del Pd Stefano Bonaccini ha rafforzato il messaggio di dialogo tra le diverse anime del fronte progressista.

La quattordicesima Leopolda si chiude così con Renzi nuovamente impegnato nel ruolo di federatore del centro. Il bersaglio immediato resta il centrodestra, ma la vera partita si gioca dentro l’opposizione: trovare una formula capace di tenere insieme forze molto diverse senza trasformare le differenze in un nuovo motivo di rottura.