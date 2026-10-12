Campo largo, intesa su fisco, salari e riarmo: resta il nodo Ucraina Schlein e Conte accelerano sul programma comune. Accordo su lavoro, tasse e sanità

Non c'è ancora un programma definitivo, ma il terreno comune comincia a prendere forma. Dopo mesi di confronti, dichiarazioni incrociate e tensioni sulla leadership, il campo largo prova a trasformare l'alleanza delle opposizioni in un progetto politico capace di presentarsi agli elettori come alternativa al governo di Giorgia Meloni. Il primo passo riguarda le proposte economiche e sociali, sulle quali Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa hanno individuato convergenze significative. La riforma del fisco, il salario minimo, il sostegno al ceto medio, il rafforzamento della sanità pubblica e gli investimenti per la transizione ecologica costituiscono già una base di discussione condivisa. Più complicato il capitolo della politica estera, dove il sostegno militare all'Ucraina continua a dividere i partiti.

L'accelerazione è arrivata nel fine settimana, durante gli appuntamenti politici organizzati a Roma. Sul palco della festa del Manifesto, sabato 10 ottobre, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi hanno mostrato la volontà di superare la stagione delle dichiarazioni di principio per avviare un confronto più concreto.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha indicato anche una scadenza: con un confronto serio, secondo Conte, il programma potrebbe essere definito nel giro di un paio di settimane. La segretaria democratica mantiene un orizzonte più ampio, puntando a completare il lavoro entro la fine dell'anno. La differenza nei tempi non cancella l'obiettivo comune, ma dimostra che i due principali protagonisti della coalizione intendono imprimere ritmi differenti alla costruzione dell'alleanza.

Schlein e Conte, dalle rivalità al programma comune

La convinzione che sia possibile trovare un accordo nasce dal lavoro parlamentare e politico svolto dalle opposizioni negli ultimi quattro anni. Schlein insiste sull'esistenza di numerosi punti condivisi, richiamando anche una celebre canzone di Daniele Silvestri per sottolineare che le ragioni dell'unità sarebbero molte più di quelle della divisione.

Conte riconosce il percorso comune, ma considera indispensabile chiarire alcune questioni prima di assumere impegni elettorali vincolanti. La sua posizione risponde a un'esigenza politica precisa: evitare che l'alleanza si limiti a una somma di sigle unite soltanto dall'opposizione al centrodestra.

Il problema non riguarda esclusivamente le diverse sensibilità ideologiche. Il campo largo comprende partiti che hanno partecipato a governi differenti, sostenuto scelte economiche non sempre coincidenti ed espresso orientamenti talvolta contrastanti sulla politica internazionale.

La sfida consiste quindi nel costruire un programma sufficientemente preciso da rappresentare una proposta di governo, senza trasformare ogni differenza in una rottura.

La strada scelta è quella di partire dagli argomenti sui quali le convergenze sono già emerse. È soprattutto sul terreno economico e sociale che i partiti progressisti ritengono possibile individuare un'identità comune.

La riforma fiscale e la redistribuzione del reddito

Il primo capitolo riguarda il fisco. Le opposizioni condividono l'esigenza di intervenire su un sistema tributario che, secondo i principali leader del centrosinistra, continua a penalizzare il lavoro dipendente e i redditi medio-bassi.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare la progressività dell'imposizione, alleggerendo il carico fiscale sui lavoratori e sulle famiglie e chiedendo un contributo maggiore alle fasce economicamente più forti.

La convergenza riguarda l'impostazione redistributiva, mentre restano da definire gli strumenti attraverso i quali attuarla. Le differenze potrebbero emergere soprattutto sulla tassazione dei grandi patrimoni, delle rendite finanziarie e degli extraprofitti.

Il Movimento 5 Stelle sostiene la necessità di intervenire con maggiore decisione sui profitti straordinari realizzati da alcuni settori economici, a partire da banche ed energia. Alleanza Verdi e Sinistra insiste da tempo su una tassazione più incisiva delle grandi ricchezze, collegando la questione fiscale alla riduzione delle disuguaglianze.

Il Partito democratico pone al centro la difesa del potere d'acquisto, con particolare attenzione ai redditi da lavoro e al ceto medio, una componente sociale che negli ultimi anni ha risentito dell'inflazione e dell'aumento delle spese essenziali.

Più delicato sarà il confronto con le forze moderate, tradizionalmente meno favorevoli a nuove imposte patrimoniali. Proprio su questo punto la coalizione dovrà distinguere tra l'accordo sugli obiettivi generali e la scelta delle misure concrete.

Il nodo principale sarà individuare risorse sufficienti a finanziare la riduzione delle imposte sui redditi più bassi senza compromettere gli equilibri della finanza pubblica.

Salario minimo, lotta al precariato e nuovi diritti

Sul lavoro, il punto di incontro più avanzato è rappresentato dall'introduzione di un salario minimo legale. La proposta, già sostenuta in passato da gran parte delle opposizioni, viene considerata uno degli strumenti necessari per contrastare la povertà lavorativa.

Il problema riguarda una quota di occupati che, pur svolgendo un'attività regolare, percepisce retribuzioni insufficienti a garantire condizioni economiche adeguate.

Il centrosinistra intende affrontare il fenomeno intervenendo sia sui livelli salariali sia sulla qualità dei contratti.

Accanto al salario minimo, il confronto riguarda il rafforzamento della contrattazione collettiva, il contrasto ai contratti precari, le tutele per i lavoratori impiegati negli appalti e le condizioni dei giovani che entrano nel mercato del lavoro.

La segretaria democratica considera la dignità del lavoro un elemento centrale della propria proposta politica. Anche Conte ha collocato l'aumento delle retribuzioni tra le priorità del Movimento 5 Stelle, sostenendo la necessità di invertire una tendenza che ha visto i salari italiani perdere potere d'acquisto.

Nel programma potrebbe trovare spazio anche il rafforzamento dei congedi parentali, con una distribuzione più equilibrata delle responsabilità familiari tra uomini e donne.

L'intesa politica appare dunque ampia, ma rimangono alcuni passaggi da affrontare. Il principale riguarda il rapporto tra salario minimo e contrattazione collettiva, oltre alla definizione delle modalità attraverso le quali rendere effettive le nuove tutele.

Un programma di governo dovrà inoltre confrontarsi con il costo delle misure, con le esigenze delle piccole imprese e con il rischio che l'introduzione di nuove soglie retributive non produca automaticamente un miglioramento delle condizioni complessive dei lavoratori.

Sanità pubblica, liste d'attesa e diritto alle cure

Un'altra questione sulla quale il campo largo ha trovato un terreno comune è il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale.

La difficoltà di ottenere visite specialistiche ed esami diagnostici in tempi adeguati, la carenza di personale e le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure rappresentano alcuni dei problemi che le opposizioni intendono affrontare.

Il Pd insiste sulla necessità di aumentare gli investimenti nella sanità pubblica e di ridurre il ricorso obbligato alle prestazioni private da parte dei cittadini che non riescono a ottenere appuntamenti attraverso il sistema pubblico.

Il Movimento 5 Stelle condivide l'obiettivo di destinare maggiori risorse alla sanità, collegandolo alla revisione delle priorità di spesa dello Stato.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra considera la tutela della salute uno dei pilastri di un nuovo modello di welfare.

La convergenza è significativa perché coinvolge direttamente il tema della distribuzione delle risorse pubbliche. Per le forze progressiste, il finanziamento della sanità deve rappresentare una priorità rispetto ad altre voci di spesa, comprese quelle militari.

Rimane però da stabilire come tradurre questa impostazione in un piano pluriennale, capace di affrontare non soltanto l'emergenza delle liste d'attesa, ma anche la fuga dei professionisti dal settore pubblico, le difficoltà della medicina territoriale e l'invecchiamento della popolazione.

Industria, energia e transizione ecologica

La costruzione del programma passa anche attraverso un progetto di politica industriale.

Le opposizioni ritengono necessario sostenere la crescita economica attraverso investimenti nell'innovazione, nella ricerca, nelle infrastrutture e nella trasformazione tecnologica delle imprese.

Il tema si intreccia con la transizione ecologica e digitale, che il campo largo considera una delle principali sfide per la competitività del sistema produttivo italiano.

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni chiedono una strategia che colleghi la riconversione ambientale dell'economia alla creazione di nuova occupazione, evitando che il costo della trasformazione ricada sui lavoratori e sulle famiglie.

Il Partito democratico condivide la necessità di accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie innovative.

Un capitolo particolarmente delicato riguarda il costo dell'energia. Le bollette continuano a rappresentare una voce importante per i bilanci familiari e per la competitività delle aziende, soprattutto nei settori industriali caratterizzati da consumi elevati.

La coalizione punta a individuare strumenti per contenere i prezzi, favorire la produzione nazionale di energia e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili importate.

Anche in questo caso, però, l'accordo sugli obiettivi non elimina le differenze sui tempi della transizione e sugli strumenti da utilizzare.

Una parte del centrosinistra insiste sulla necessità di accelerare il cambiamento del modello energetico, mentre le componenti più moderate chiedono particolare attenzione alla sostenibilità economica degli investimenti e alla competitività delle imprese.

Il no al riarmo e la ricerca di una difesa europea

Il capitolo della difesa rappresenta uno dei punti sui quali è emersa una convergenza politica importante, anche se non completa.

I principali partiti del campo largo si oppongono all'obiettivo di portare la spesa militare al 5 per cento del prodotto interno lordo, assunto in sede Nato e sostenuto dal governo Meloni.

La critica riguarda soprattutto il rischio di sottrarre risorse a sanità, istruzione, politiche sociali e investimenti produttivi.

Per Schlein, tuttavia, il rifiuto della corsa al riarmo non significa rinunciare alla costruzione di una difesa comune europea. La segretaria democratica distingue tra il rafforzamento di una strategia condivisa dell'Unione europea e l'aumento delle spese militari deciso separatamente dai singoli Stati.

Secondo questa impostazione, una maggiore integrazione potrebbe consentire di evitare duplicazioni, migliorare il coordinamento e rendere più efficiente l'impiego delle risorse già disponibili.

La posizione del Movimento 5 Stelle è più radicale nella critica alle politiche di riarmo. Conte considera necessario ridimensionare l'attuale orientamento europeo, sostenendo che una parte delle risorse destinate agli armamenti dovrebbe essere utilizzata per affrontare le emergenze economiche e sociali.

Le differenze emergono quindi sul significato stesso di difesa comune e sui finanziamenti necessari per realizzarla.

Per il momento, il terreno condiviso è rappresentato dall'opposizione a un incremento generalizzato delle spese militari. Non è invece ancora definita una strategia comune su tutti gli aspetti della sicurezza europea.

La guerra in Ucraina divide ancora il centrosinistra

Il vero ostacolo alla conclusione del programma rimane la guerra tra Russia e Ucraina.

Sul sostegno militare a Kiev le posizioni continuano a essere differenti e, in alcuni casi, difficilmente conciliabili.

Il Partito democratico sostiene la necessità di continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa, mantenendo contemporaneamente aperta la prospettiva di una soluzione diplomatica.

Più Europa, guidata da Riccardo Magi, difende una linea nettamente favorevole al sostegno militare e politico al governo ucraino, nel quadro degli impegni europei e atlantici.

Diversa la posizione di Conte, che considera la prosecuzione dell'invio di armi una strategia incapace di favorire la fine del conflitto.

Il presidente del Movimento 5 Stelle chiede una svolta negoziale e una maggiore iniziativa diplomatica dell'Europa, con l'obiettivo di arrivare a un accordo che tenga conto della sicurezza del Paese aggredito.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra si oppone a ulteriori forniture militari, sostenendo la necessità di privilegiare gli strumenti diplomatici.

La distanza non riguarda soltanto le valutazioni sul conflitto in corso, ma la futura collocazione internazionale di un eventuale governo progressista.

La partecipazione dell'Italia alle decisioni della Nato, il rapporto con gli Stati Uniti, le sanzioni contro la Russia e le garanzie di sicurezza per Kiev sono questioni sulle quali un esecutivo dovrebbe assumere decisioni concrete.

È per questo che l'eventuale accordo non potrà limitarsi a una generica richiesta di pace.

Durante il confronto alla festa del Manifesto, Schlein ha proposto di affrontare direttamente la questione, anche attraverso una lunga riunione riservata tra i leader, con l'obiettivo di uscire dal confronto con una posizione unitaria.

La proposta dimostra che il problema viene considerato centrale nella costruzione della coalizione. Allo stesso tempo, conferma che una soluzione condivisa non è stata ancora individuata.

Il ruolo di Renzi e il problema delle componenti moderate

Accanto alle divergenze sulla politica estera rimane aperta la questione del perimetro dell'alleanza.

La presenza di Italia Viva e il ruolo di Matteo Renzi continuano a rappresentare un elemento di tensione, soprattutto nei rapporti con il Movimento 5 Stelle.

Conte non ha formalizzato un'esclusione preventiva, ma ha più volte insistito sulla necessità di garantire coerenza politica e programmatica alla futura coalizione.

Il timore del leader pentastellato è che un'alleanza troppo eterogenea possa ritrovarsi divisa sulle principali decisioni di governo, riproducendo contrasti già emersi nelle precedenti esperienze politiche.

Schlein sostiene invece la necessità di costruire uno schieramento ampio, in grado di coinvolgere forze progressiste, ecologiste, riformiste e moderate.

Per la segretaria democratica, tuttavia, l'allargamento della coalizione non deve coincidere con l'abbandono dei contenuti sociali che caratterizzano la proposta del Pd.

Il confronto riguarda quindi non soltanto chi debba far parte dell'alleanza, ma anche quale identità politica debba prevalere.

Il punto è particolarmente delicato perché alcune posizioni economiche e internazionali delle forze moderate si distinguono da quelle sostenute dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra.

La definizione del programma diventa così anche uno strumento per stabilire i confini politici della coalizione.

La leadership e l'ipotesi delle primarie

Il confronto sui contenuti precede quello sul candidato alla presidenza del Consiglio, ma le due questioni rimangono strettamente collegate.

Schlein e Conte rappresentano i principali protagonisti della competizione interna al centrosinistra, anche se entrambi sostengono pubblicamente la necessità di dare priorità al programma.

Il presidente del Movimento 5 Stelle considera le primarie uno strumento utile per individuare il candidato comune, purché siano organizzate secondo regole condivise.

La segretaria democratica ha ribadito la disponibilità a confrontarsi attraverso una consultazione aperta, difendendo però la centralità del progetto progressista.

Schlein ha inoltre contestato l'idea che il centrosinistra debba necessariamente affidarsi a una figura moderata per risultare competitivo.

Per la leader del Pd, l'alternativa al centrodestra deve essere costruita attraverso un programma riconoscibile, fondato su lavoro, diritti, servizi pubblici e riduzione delle disuguaglianze.

La questione della candidatura resta dunque rinviata, ma non risolta. L'esito del confronto programmatico potrebbe influenzare anche i rapporti di forza tra i partiti e la futura scelta della leadership.

Quindici giorni per trasformare le intese in un programma

Il calendario indicato da Conte introduce una scadenza ravvicinata in un confronto che procede da mesi.

Secondo il leader pentastellato, il lavoro compiuto finora consentirebbe di arrivare rapidamente a un documento condiviso, purché le forze politiche decidano di affrontare senza ulteriori rinvii i nodi rimasti aperti.

Schlein considera prioritario il programma, ma ritiene necessario un percorso che coinvolga tutte le componenti della coalizione e consenta di elaborare proposte sufficientemente dettagliate.

La differenza tra i due approcci potrebbe tradursi in una mediazione: un primo accordo sui principi e sulle priorità, seguito da un approfondimento delle misure economiche, delle coperture finanziarie e delle questioni internazionali.

Il passaggio sarà importante anche per verificare il grado di coesione delle opposizioni.

La condivisione di alcuni obiettivi generali non equivale automaticamente alla disponibilità ad approvare gli stessi provvedimenti una volta al governo. Una riforma fiscale richiede la scelta delle aliquote e delle coperture, un intervento sul lavoro deve misurarsi con le condizioni delle imprese e un aumento della spesa sanitaria comporta decisioni precise sul bilancio dello Stato.

Il programma dovrà quindi superare la fase delle dichiarazioni politiche e tradursi in impegni verificabili.

La sfida del campo largo verso le elezioni politiche

La costruzione dell'alternativa al governo Meloni entra così in una fase più impegnativa.

Le convergenze su fisco, salari, sanità, ambiente e politiche industriali indicano che una piattaforma comune è possibile. La distanza sulla politica estera dimostra però che il percorso non è ancora concluso.

Il campo largo dovrà affrontare anche altri capitoli complessi, dalla sicurezza all'immigrazione, dalla giustizia ai rapporti con le istituzioni europee. Questioni sulle quali le differenti tradizioni politiche dei partiti potrebbero produrre ulteriori tensioni.

Per Schlein e Conte, la prova consiste nel dimostrare che l'alleanza non nasce soltanto dall'obiettivo di sconfiggere il centrodestra, ma dalla capacità di proporre una linea di governo condivisa.

Le prossime settimane serviranno a comprendere se i punti di incontro individuati finora potranno diventare la struttura di un programma organico.

La fotografia dei leader riuniti sullo stesso palco ha segnato un passaggio simbolico. Adesso occorre trasformare quell'immagine in decisioni politiche.

Il centrosinistra dispone già di una base comune sulle principali questioni economiche e sociali, ma l'accordo definitivo richiederà compromessi più difficili, soprattutto sulla guerra in Ucraina e sul ruolo internazionale dell'Italia.

È su questo terreno che si misurerà la capacità del campo largo di presentarsi non soltanto come un'alleanza elettorale, ma come una possibile coalizione di governo.