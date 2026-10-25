Lega, Salvini rieletto con il 76%: sfida al governo sulle armi a Kiev Il vicepremier supera Garavaglia al congresso di Milano e rilancia la linea anti Ucraina

Matteo Salvini resta alla guida della Lega, ma il congresso straordinario di Milano consegna al segretario anche un messaggio politico che va oltre la conferma della leadership. Il vicepremier ottiene 465 voti, pari al 76% delle preferenze espresse, superando il senatore Massimo Garavaglia, fermo a 146 voti, il 24%. Una vittoria netta, accompagnata però dall'emergere di una minoranza organizzata che chiede un diverso equilibrio nella gestione del partito. E soprattutto da una presa di posizione destinata a riaprire il confronto nella maggioranza: fermare l'invio di denaro e armi all'Ucraina.

Il congresso, presieduto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, si è svolto in una giornata segnata dal confronto tra due visioni della Lega. Dei 707 delegati aventi diritto, 614 si sono registrati al voto e 611 hanno effettivamente votato. Il risultato ha confermato la prevalenza di Salvini, accolto dagli applausi della platea dopo la proclamazione. Sul palco è arrivato anche l'abbraccio con Garavaglia, un gesto pubblico di riconciliazione dopo una competizione che ha riportato alla luce sensibilità differenti all'interno del movimento.

Una vittoria netta, ma la Lega non è unanime

Per Salvini, alla guida del partito dal 2013, il congresso rappresenta una nuova investitura politica. Il risultato consolida il suo controllo sulla segreteria, ma il 24% raccolto dallo sfidante dimostra che una parte dei delegati considera necessario aprire una riflessione sull'organizzazione, sulla rappresentanza dei territori e sulle prospettive elettorali.

La candidatura di Massimo Garavaglia, esponente di lungo corso della Lega ed ex ministro del Turismo, ha offerto uno spazio di confronto a chi chiede maggiore collegialità nelle decisioni. Il senatore ha rivendicato il valore della libertà di discussione interna, presentando la competizione congressuale come un'occasione per confrontare programmi e metodi di lavoro.

Salvini, dal canto suo, ha ringraziato lo sfidante per avere favorito un dibattito nella sede istituzionale del partito. Il passaggio è significativo perché il congresso non si è limitato a ratificare una candidatura unica, ma ha misurato attraverso il voto il peso delle diverse componenti.

La questione, adesso, sarà capire quale spazio verrà riconosciuto alla minoranza nella gestione della Lega. La conferma del segretario non cancella le divergenze, ma restituisce alla leadership un mandato sufficientemente ampio per affrontare la prossima fase politica.

La rottura annunciata sugli aiuti all'Ucraina

Il passaggio politicamente più rilevante dell'intervento di Salvini riguarda il sostegno italiano a Kiev. Davanti ai delegati, il vicepremier ha annunciato l'intenzione di portare in Consiglio dei ministri la posizione della Lega contraria alla prosecuzione degli aiuti economici e militari all'Ucraina.

La dichiarazione assume un peso particolare perché arriva da uno dei leader della coalizione che sostiene il governo di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha mantenuto una linea di sostegno all'Ucraina nel quadro degli impegni europei e atlantici dell'Italia. Una posizione che, sul terreno delle forniture militari e delle risorse finanziarie, non coincide con quella espressa dal segretario leghista.

Salvini ha chiesto esplicitamente alla platea congressuale di manifestare il proprio consenso alla sua proposta, trasformando il tema degli aiuti a Kiev in una questione di mandato politico. Non si tratta, dunque, soltanto di una dichiarazione sulla politica estera, ma della volontà di utilizzare la conferma congressuale per rafforzare il peso negoziale della Lega all'interno dell'esecutivo.

Resta da verificare in quali termini questa posizione sarà tradotta in una proposta formale. L'annuncio del vicepremier non modifica automaticamente gli impegni assunti dall'Italia e non equivale a una decisione del governo. Qualunque cambiamento nella politica di assistenza all'Ucraina richiederebbe un passaggio nelle sedi istituzionali competenti.

Il rapporto con Meloni e il peso della Lega nella coalizione

La riconferma di Salvini apre anche un nuovo capitolo nei rapporti con Fratelli d'Italia e con gli altri alleati del centrodestra. Il segretario ha rivendicato il ruolo della Lega nelle amministrazioni regionali e ha contestato l'ipotesi che il partito possa essere considerato un alleato subordinato negli equilibri della coalizione.

È un messaggio rivolto tanto ai dirigenti leghisti quanto agli interlocutori di governo. Salvini intende utilizzare il risultato del congresso per rafforzare il riconoscimento politico del proprio partito, chiedendo che il peso della Lega venga tenuto in considerazione nelle scelte istituzionali e nella distribuzione delle responsabilità.

La questione degli aiuti all'Ucraina potrebbe diventare uno dei primi terreni di verifica. Meloni ha costruito una parte importante della propria credibilità internazionale sul rispetto degli impegni assunti dall'Italia con gli alleati. Salvini, invece, continua a sottolineare la necessità di privilegiare una soluzione diplomatica al conflitto e di interrompere il sostegno militare.

Sono posizioni che convivono nella stessa maggioranza, ma che possono produrre tensioni quando si passa dalle dichiarazioni alle decisioni concrete. Il loro confronto coinvolge anche il ruolo dell'Italia nell'Unione europea e nella Nato.

Giorgetti e il confronto sul futuro del partito

Nel dibattito congressuale è intervenuto anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, figura centrale della Lega e componente di primo piano del governo. Il suo richiamo alla necessità di valorizzare chi raccoglie maggiore consenso si inserisce nel confronto sull'identità e sulla capacità del partito di ampliare il proprio radicamento.

La Lega deve infatti confrontarsi con una trasformazione politica che riguarda tanto la sua base elettorale quanto il rapporto tra la tradizione autonomista settentrionale e la dimensione nazionale assunta durante la segreteria Salvini.

Il voto congressuale ha mostrato una maggioranza nettamente favorevole alla continuità, ma anche la presenza di una componente interessata a discutere gli strumenti organizzativi e la capacità del partito di rappresentare i diversi territori.

La sfida per il segretario sarà tenere insieme queste esigenze senza trasformare le differenze interne in un conflitto permanente. L'abbraccio con Garavaglia costituisce un segnale di distensione, ma la tenuta dell'equilibrio dipenderà soprattutto dalle decisioni successive al congresso.

La nuova fase politica dopo il congresso di Milano

Con il 76% delle preferenze, Salvini esce dal congresso con una leadership confermata e con la possibilità di rivendicare un mandato politico sulle principali scelte del partito. Il risultato, tuttavia, non rappresenta un consenso unanime e lascia aperta la questione del coinvolgimento delle diverse sensibilità leghiste.

La prima verifica potrebbe arrivare proprio dal confronto sugli aiuti all'Ucraina. L'annuncio di portare in Consiglio dei ministri la richiesta di interrompere l'invio di denaro e armi pone un problema politico alla maggioranza, chiamata a conciliare posizioni differenti senza compromettere la coerenza delle decisioni di governo.

Per Giorgia Meloni si profila quindi la necessità di gestire una richiesta proveniente da un alleato che, dopo la conferma congressuale, intende rafforzare la propria capacità di iniziativa.

Per Salvini, invece, comincia una fase nella quale il risultato ottenuto a Milano dovrà tradursi in scelte organizzative e politiche. Il congresso ha stabilito chi continuerà a guidare la Lega. Restano aperte le questioni relative al suo ruolo nella coalizione, alla gestione della minoranza interna e alla possibilità di incidere sulle decisioni del governo.