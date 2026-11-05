Vannacci sfida Meloni: senza Futuro Nazionale rischia la sconfitta Il leader di Futuro Nazionale attacca la premier e apre un nuovo scontro nel centrodestra

Lo scontro a destra si fa sempre più duro e Roberto Vannacci torna ad attaccare Giorgia Meloni, avvertendo che la presidente del Consiglio potrebbe andare incontro a una sconfitta elettorale senza un accordo con Futuro Nazionale. L'ex generale, oggi alla guida del movimento nato dopo la rottura con la Lega, accusa la premier di aver deluso una parte consistente del proprio elettorato e di aver progressivamente abbandonato alcune delle promesse che avevano caratterizzato la sua ascesa politica.

In un'intervista al Fatto Quotidiano, Vannacci traccia un parallelo tra la situazione italiana e quella degli Stati Uniti, sostenendo che anche Donald Trump avrebbe pagato politicamente il mancato rispetto degli impegni assunti con gli elettori. Per il leader di Futuro Nazionale, la strada per evitare una crisi di consenso passa attraverso un cambiamento radicale dell'indirizzo politico del governo e un'intesa con la sua formazione.

È un nuovo capitolo del confronto sempre più acceso tra due figure che rivendicano, da posizioni differenti, la rappresentanza dell'elettorato conservatore italiano.

Le accuse a Meloni sulle promesse tradite

La critica principale di Vannacci riguarda il rapporto tra gli impegni della campagna elettorale e le scelte compiute da Meloni alla guida del governo.

Secondo l'ex generale, la premier avrebbe progressivamente accantonato il principio della priorità degli interessi nazionali, accettando decisioni e orientamenti delle istituzioni europee che in passato aveva duramente contestato.

Nel mirino finiscono soprattutto le politiche ambientali dell'Unione europea e il Green Deal, considerato da Vannacci un ostacolo alla competitività delle imprese italiane. Il leader di Futuro Nazionale ritiene che il governo non abbia contrastato con sufficiente determinazione le misure comunitarie e che abbia finito per adottare posizioni troppo vicine a quelle della Commissione europea.

Altrettanto severo è il giudizio sulle politiche migratorie. Secondo Vannacci, l'esecutivo avrebbe attenuato gli impegni iniziali sul contrasto all'immigrazione irregolare, senza realizzare quella discontinuità che una parte dell'elettorato di destra si aspettava.

Si tratta di valutazioni politiche contestate dalla maggioranza, che rivendica invece le iniziative adottate in materia di immigrazione, sicurezza e rapporti con Bruxelles.

Il paragone con Trump e la richiesta di cambiare rotta

Nell'analisi dell'ex generale, la situazione di Giorgia Meloni presenta analogie con quella di Donald Trump.

Il presidente americano viene criticato da Vannacci per non essere riuscito a mantenere alcuni degli impegni assunti in politica estera, a cominciare dalla promessa di porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina.

Il leader di Futuro Nazionale attribuisce inoltre all'amministrazione americana la responsabilità di aver aperto un nuovo fronte di guerra con l'Iran, allontanandosi dalle aspettative di una politica internazionale meno interventista.

Il parallelo serve a sostenere una tesi precisa: un leader che costruisce il proprio successo sulla promessa di una svolta rispetto al passato rischia di perdere consenso quando le scelte di governo vengono percepite dai sostenitori come una continuità con le politiche precedenti.

Per Vannacci, anche Meloni sarebbe esposta a questo rischio. La possibilità di un'intesa con Futuro Nazionale viene quindi presentata come uno strumento per recuperare una parte dell'elettorato deluso, attraverso un programma più vicino alle posizioni sovraniste dell'ex generale.

La rottura con il centrodestra e le accuse della premier

Il nuovo attacco arriva dopo giorni di tensioni tra Futuro Nazionale e i partiti della maggioranza.

Il 30 ottobre Meloni, intervenendo sul tema delle future alleanze elettorali, aveva escluso la possibilità di costruire un accordo che potesse condizionare la libertà politica del governo.

La presidente del Consiglio aveva ricordato che Vannacci, dopo aver ricoperto l'incarico di vicesegretario della Lega, aveva scelto autonomamente di lasciare il partito e il centrodestra, collocandosi all'opposizione insieme ai parlamentari che lo avevano seguito.

Secondo la premier, Futuro Nazionale avrebbe assunto posizioni parlamentari spesso coincidenti con quelle delle opposizioni, contribuendo a indebolire il governo invece di rafforzarlo.

Meloni aveva inoltre attribuito al movimento dell'ex generale l'obiettivo politico di sottrarre consensi alla coalizione, mettendo a rischio la continuità dell'esecutivo.

Una ricostruzione respinta da Vannacci, che ribalta la responsabilità della possibile divisione del centrodestra sulla stessa premier. A suo giudizio, sarebbe proprio la scelta di escludere preventivamente Futuro Nazionale dalle alleanze a favorire gli avversari politici.

Le accuse a Mediaset e il sospetto di isolamento mediatico

Nell'intervista al Fatto Quotidiano, Vannacci apre anche un fronte polemico con Mediaset, accusando le reti televisive del gruppo di aver adottato un atteggiamento ostile nei confronti della sua formazione politica.

Secondo il leader di Futuro Nazionale, durante l'estate diverse trasmissioni avrebbero riservato ampio spazio alle critiche contro il movimento, senza garantire ai suoi rappresentanti la possibilità di intervenire per replicare.

Successivamente, sempre nella sua ricostruzione, sarebbe prevalsa una strategia differente, caratterizzata da una minore attenzione mediatica nei confronti del partito.

Vannacci interpreta questo cambiamento come il possibile risultato di una scelta politica riconducibile all'area del centrodestra, che avrebbe deciso di non considerare Futuro Nazionale un potenziale alleato.

Si tratta di accuse avanzate dal leader politico, per le quali non vengono indicati elementi indipendenti che dimostrino l'esistenza di un coordinamento tra le scelte editoriali delle emittenti e le strategie dei partiti di maggioranza.

Il tema della visibilità televisiva si inserisce comunque nella più ampia battaglia che l'ex generale conduce per ottenere uno spazio autonomo all'interno dell'elettorato conservatore.

La battaglia sui sondaggi e i 162mila iscritti

Un altro terreno di scontro riguarda il consenso attribuito a Futuro Nazionale dalle rilevazioni demoscopiche.

Di fronte ai sondaggi che segnalano difficoltà per il movimento, Vannacci contesta la rappresentazione di un partito in declino e rivendica una crescita continua della propria organizzazione.

Secondo i numeri forniti dal leader, Futuro Nazionale avrebbe superato i 162mila iscritti, registrando circa mille nuove adesioni ogni settimana.

L'ex generale indica inoltre nell'accoglienza ricevuta durante gli incontri pubblici e nelle iniziative organizzate sul territorio un segnale della vitalità del partito.

Il dato sul tesseramento, tuttavia, rappresenta un'informazione dichiarata dalla stessa formazione politica e non costituisce di per sé una misura delle intenzioni di voto. Le iscrizioni e il consenso elettorale sono infatti indicatori differenti, che non possono essere automaticamente sovrapposti.

Già nei giorni precedenti Vannacci aveva contestato le rilevazioni considerate sfavorevoli, sostenendo che la partecipazione alle iniziative pubbliche restituisse un'immagine diversa rispetto a quella descritta dai sondaggi.

Il nodo delle alleanze e le condizioni di Futuro Nazionale

La contrapposizione con Meloni non esclude completamente la possibilità di un accordo futuro.

Vannacci ha più volte spiegato che il proprio movimento sarebbe disponibile a discutere con le forze del centrodestra, purché vengano rispettate alcune condizioni programmatiche considerate irrinunciabili.

Tra queste figurano una linea più critica nei confronti delle istituzioni europee, una politica migratoria maggiormente restrittiva e un diverso orientamento sulle spese militari e sui rapporti internazionali.

In particolare, il leader di Futuro Nazionale si è espresso contro un aumento consistente delle risorse destinate agli armamenti, sostenendo che il governo dovrebbe dare maggiore priorità ai problemi della sicurezza interna e alle necessità economiche dei cittadini.

La disponibilità al confronto rimane quindi subordinata alla condivisione di una piattaforma politica che, su diversi punti, presenta differenze rispetto alle scelte compiute dall'attuale esecutivo.

La premier, dal canto suo, ha ribadito l'intenzione di proseguire con l'attuale coalizione, senza accettare accordi che possano tradursi in condizioni imposte da forze esterne alla maggioranza.

Una sfida aperta per la leadership della destra

Il confronto tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci riguarda ormai due differenti interpretazioni della rappresentanza politica della destra italiana.

La presidente del Consiglio difende l'esperienza di governo e la necessità di mantenere una coalizione stabile, capace di confrontarsi con le istituzioni europee e con gli alleati internazionali.

Il leader di Futuro Nazionale insiste invece sulla necessità di recuperare le posizioni più radicali del sovranismo, accusando l'esecutivo di essersi allontanato dalle promesse rivolte agli elettori.

Sul piano elettorale, le conseguenze di questa frattura dipenderanno dal sistema di voto, dalle scelte delle coalizioni e dal consenso che le diverse forze saranno effettivamente in grado di raccogliere. Non esistono, allo stato attuale, elementi sufficienti per stabilire quale effetto concreto possa produrre la presenza autonoma di Futuro Nazionale sulle prossime elezioni politiche.

La nuova intervista di Vannacci conferma però che il confronto con Meloni è destinato a restare uno dei temi centrali del dibattito nel centrodestra. Da una parte la premier esclude alleanze che considera incompatibili con la stabilità della coalizione, dall'altra l'ex generale rivendica un ruolo politico autonomo e continua a contestare l'indirizzo dell'esecutivo.

Una contrapposizione che investe non soltanto le future alleanze, ma anche l'identità e le priorità politiche della destra italiana.