Spadafora: "Serie A? Non so se si arriverà fino in fondo" Il ministro dello sport: "La Lega prepari un piano B e C. Il protocollo funziona se rispettato..."

Mentre aumenta il numero di contagi all'interno dell'AZ Alkmaar ed è in dubbio la disputa del match di Europa League con il Napoli, in programma giovedì al “San Paolo”, a scuotere il calcio italiano sono le dichiarazioni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che, nel corso di un'intervista a "L'Aria che tira", su La7, non ha escluso che la stagione di Serie A possa non arrivare al termine tenendo conto dei nuovi dati relativi alla diffusione del Covid-19: “Ce la si può fare, ma non so se si arriverà fino in fondo. Questo è un anno particolare, non abbiamo nessuna certezza, purtroppo, per il campionato così come per qualsiasi altra attività nel nostro Paese. Di questo, però, ne deve essere consapevole anche la Lega Serie A e debba pensare già a un piano B e a un piano C.” Poi un affondo a difesa del protocollo, con annesse frecciate: “Quando sono stati rilevati vari casi, nei giorni scorsi, ho ribadito che il protocollo funziona. Qualcuno, però, mi ha detto che non era così, che non era più valido; che andava aggiornato. Il protocollo funziona, se viene rispettato. Il protocollo prevede una bolla, ma quando qualche squadra, qualche società, qualche calciatore non lo rispetta è quello che non funziona. Possiamo anche fare un protocollo più rigido, ma se poi c'è qualcuno che lo elude...” Si vedrà. La tensione torna ad essere alta, altissima, così come l'allerta per l'emergenza sanitaria.