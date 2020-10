Calcio, Lega Pro: "Scendiamo in campo contro la Polio" Il presidente Ghirelli nel corso della presentazione "In campo contro la Polio"

"Per sconfiggere queste malattie occorre l'unione di diversi soggetti, una forte campagna di educazione e un'organizzazione continua. Il 24 ottobre, in occasione della 'Giornata Mondiale della Polio', la Lega Pro scende in campo e raggiunge le 1400 iniziative di solidarieta' su vari campi. Siamo una Lega sul territorio e portiamo avanti un'esperienza unica". Lo ha detto Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, nel corso della presentazione dell'iniziativa "In campo contro la Polio".

"Il calcio deve fare questo, il calcio nella sua dinamica ha questa caratterizzazione - ha aggiunto Ghirelli -. Noi ci siamo, per scendere in campo e vincere questa partita ancora da giocare in tanti paesi. E' un messaggio di speranza in questo momento particolare". (Italpress)