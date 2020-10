Lega Serie B, Balata: "Mesi duri, lo Stato ci sostenga" Bisogna trattare il calcio come altri settori della società e dell'economia

"Serve sostegno, mi riferisco al rapporto con lo Stato. Ci sono strumenti che già abbiamo chiesto e che potrebbero consentire a molte società di non ritrovarsi in ginocchio tra qualche mese". Lo ha detto Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, intervenendo in occasione della presentazione dell'iniziativa "In campo contro la Polio".

"Risorse dalla Serie A? Se si affronta quel tema ne giova tutto il mondo calcistico, compresa la Serie A - ha sottolineato ancora Balata - Riforme e rinnovamento possono essere portate avanti attraverso analisi e valutazioni che devono essere il più serene possibile. Se non si interviene con provvedimenti ad hoc in una fase che già preannuncia i prossimi mesi come tra i più duri, parleremo di società, famiglie e di un'intera economia che rischia di finire in ginocchio".