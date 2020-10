Covid: Cristiano Ronaldo ancora positivo al virus L'indiscrezione della stampa portoghese

Cristiano Ronaldo sarebbe ancora positivo. Secondo la stampa portoghese online, ripresa anche dal quotidiano spagnolo Marca, CR7 sarebbe ancora positivo e quindi salterebbe il match contro il Verona di domenica, ma soprattutto mancherebbe quasi certamente anche per il match di Champions League contro il Barcellona di Messi in programma mercoledì 28. La Juventus, come per altri calciatori dall'inizio della pandemia, non commenta e comunicherà quando CR7 risulterà negativo.