Calcio e Covid: post su instagram, critiche per Ct Mancini Polemica tra una operatrice sanitaria e un malato in un letto di ospedale

"Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i tg". Questa la conversazione, in una vignetta postata sulle storie del profilo Instagram di Roberto Mancini, tra un'operatrice sanitaria e un malato in un letto di ospedale. Un post che sui social ha ricevuto diverse critiche. Il commissario tecnico della Nazionale proprio pochi giorni fa, in occasione della partita di Bergamo contro l'Olanda, aveva espresso tutto il suo dolore per le vittime del Covid e la propria solidarieta' alla citta' lombarda.

Il Mancio, insieme a Vialli e Oriali, si era anche recato al Cimitero Monumentale di Bergamo, osservando un momento di raccoglimento e di preghiera e deponendo due corone di fiori in ricordo delle vittime della pandemia di questi mesi. "A Bergamo, ai bergamaschi" la dedica firmata dagli azzurri sulla corona di fiori. "Credo sia stato un momento molto toccante, abbiamo salutato persone che non ci sono piu' e che hanno fatto la storia di Bergamo e dei paesi vicini, sicuramente un momento emozionante", aveva commentato poi ai microfoni di RaiSport nel giorno della partita.

Qualche giorno prima il 6 ottobre alla vigilia dell'amichevole contro la Moldova a Firenze, il ct aveva replicato alle dichiarazioni del ministro Speranza che considerava secondario, se non marginale, il discorso della riapertura degli stadi in questo particolare momento. "Bisogna pensare quando si parla - le parole di Mancini -. Bisognerebbe pensare che per tutti gli italiani lo sport e' un diritto come la scuola e quanto il lavoro, anche perche' nel nostro paese lo praticano milioni e milioni di italiani a tutti i livelli". (ITALPRESS).