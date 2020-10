Juventus: domani tampone per tutta la squadra Nuovo tampone anche per Cristiano Ronaldo

La Juventus ha svolto oggi pomeriggio il secondo allenamento di preparazione alla quinta giornata di campionato. La squadra di Andrea Pirlo domenica sera affrontera' all'Allianz Stadium l'Hellas Verona con fischio d'inizio alle 20.45. Al JTC Continassa oggi c'e' stato spazio per un lavoro in palestra seguito da esercitazioni di possesso palla e una partitella conclusiva. Domani, a due giorni dalla gara contro gli scaligeri, i bianconeri saranno in campo al mattino. E sempre domani Cristiano Ronaldo verra' nuovamente sottoposto a tampone: se dovesse risultare negativo al test, il giocatore che ha continuato ad allenarsi nella sua palestra ed e' sempre rimasto asintomatico, terminerebbe cosi' l'isolamento fiduciario e potrebbe tornare a disposizione del tecnico. Anche il resto del gruppo e' in isolamento fiduciario dopo la positivita' di McKennie e anche tutti gli altri giocatori domani verranno sottoposti a un nuovo tampone: in caso di negativita' dell'intero gruppo, la squadra potra' cosi' tornare alla normalita' e lasciare la bolla JHotel-JTC. (ITALPRESS).