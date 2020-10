Emanato da dipartimento sport nuovo protocollo attuativo Lo rende noto il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, rende noto che il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo Protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere", che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme piu' stringenti di quanto previsto finora sia per i gestori delle palestre, delle piscine e degli impianti che per gli sportivi in generale. Nel testo, di cui il Ministro ha informato i colleghi in sede di Consiglio dei Ministri, oltre alle norme di comportamento viene dedicata particolare attenzione all'implementazione della raccolta dati, all'esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni previste dalle norme gia' in vigore. Il testo e' stato elaborato dopo l'approvazione del DPCM del 18 ottobre 2020, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Federazione Medico Sportiva Italiana, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con il contributo del gruppo di lavoro appositamente istituito dal ministro Spadafora per seguire gli aspetti medico-sociali delle misure relative allo sport in relazione alla pandemia, e composto da qualificati esperti in campo medico provenienti dall'Istituto "Lazzaro Spallanzani", dall'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesu'" e dal Policlinico "Agostino Gemelli" (Francesco Vaia, Federico Vigevano e Giorgio Meneschincheri).

"Il mondo dello sport ha fatto e continuera' a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di piu' - ha dichiarato Spadafora - Siamo ben consapevoli che con l'andare dei giorni le curve aumentano e che purtroppo potremmo trovarci di fronte a decisioni difficili. Quello che chiedo e' semplicemente che attivita' che presentano rischi simili vengano trattate allo stesso modo". (ITALPRESS).