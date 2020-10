Ciclismo, Geogheghan Hart vince il Giro d'Italia 2020 Il 25enne corridore britannico del team Ineos Grenadiers strappa la maglia rosa a Jai Hindley

Tao Geoghegan Hart e' il vincitore del Giro d'Italia 2020. Il 25enne corridore britannico del team Ineos Grenadiers strappa la maglia rosa a Jai Hindley al termine della 21esima e ultima tappa, la cronometro di 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano. I due corridori si erano presentati all'ultima prova appaiati in classifica generale ma con la rosa indossata dall'australiano della Sunweb per appena 86 centesimi. A vincere la cronometro il solito Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) in 17'16", al quarto successo di tappa in questa edizione. (ITALPRESS).