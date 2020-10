Boxe: dieci positivi tra atleti e staff Interrotto l'allenamento collegiale, gli azzurri stanno bene e sono tutti asintomatici

anche il raduno delle Nazionali azzurre è stato fermato dal Covid-19. Ieri la Federazione ha comunicato quanto segue: "Si comunica che i tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Santa Maria degli Angeli hanno registrato la positività al Covid-19 di 10 membri tra atleti e tecnici delle Nazionali Italiane Maschile e Femminile, tutti asintomatici. L'allenamento collegiale è ovviamente stato sospeso e, in accordo con la USL Umbria 1, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso le proprie abitazioni. Il collegiale è cominciato il 7 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli atleti prima di radunarsi si erano sottoposti ad esami con esiti negativi, al pari degli atleti e tecnici delle Nazionali di India e Irlanda che hanno preso parte al training camp e che ad oggi non risultano positivi".