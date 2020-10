Sei Nazioni, sabato Italia-Inghilterra all'Olimpico di Roma Steyn:"Abbiamo analizzato nel dettaglio quali sono stati gli errori commessi contro l’Irlanda".

Sabato 31 ottobre, in uno Stadio Olimpico a porte chiuse, risuoneranno gli inni nazionali di Italia e Inghilterra che si sfideranno nell’ultimo match del Sei Nazioni 2020. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:45 con gli azzurri che vogliono chiudere con una buona prestazione. Vincere è quasi impossibile, l’Inghilterra è l’unica squadra che non abbiamo mai battuto. Franco Smith dovrebbe confermare a grandi linee la formazione che ha giocato a Dublino con il sannita Canna titolare nel ruolo di primo centro. Intanto ha parlato Steyn che ha analizzato il momento che vive la Nazionale.

“Abbiamo analizzato nel dettaglio quali sono stati gli errori commessi contro l’Irlanda – ha esordito Braam Steyn – e dedicato tempo all’analisi video. Molti dei punti realizzati dai nostri avversari nascono da nostri errori in fase di possesso. Lavoriamo per essere più cinici in attacco ed evitare che situazioni che sono potenzialmente a nostro favore possano trasformarsi in opportunità per gli avversari. Giocare come numero 7? Il numero che porto sulla maglia è un dettaglio. Come tutti i miei compagni di squadra spero di scendere sempre in campo. L’aspetto di fondamentale importanza è che io possa essere di aiuto alla squadra. A Dublino ho giocato una partita al di sotto delle mie possibilità e di questo non ne vado fiero assolutamente. Cercherò di trarre uno stimolo ulteriore da questo fattore per dare quel qualcosa in più che è mancato sabato scorso a Dublino”.