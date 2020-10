Tiro a Volo, stop alle gare locali Permessi gli allenamenti con la scrupolosa osservanza del protocollo anti-covid

Il nuovo DPCM firmato lo scorso 25 ottobre entra anche nel merito dell’attività sportiva alzando nuovamente l’asticella delle limitazioni e riportandola al livello di attenzione del mese di maggio. Ferma restando l’autorizzazione per gli allenamenti individuali con assoluta e scrupolosa osservanza del protocollo anti-Covid, non sono consentite le gare a carattere societario e locale. Il DPCM resterà in vigore fino al prossimo 24 novembre.