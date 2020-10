Italrugby, Smith:"Vogliamo creare un Dna specifico" Il tecnico ha parlato alla vigilia del match contro l'Inghilterra

Alla vigilia del difficile match contro l'Inghilterra ha parlato il tecnico dell'Italrugby Franco smith. “Siamo consapevoli che per noi questo è un nuovo inizio – ha dichiarato Franco Smith nella conferenza stampa alla vigilia del match – e gli obiettivi sono tanti. Innanzitutto quello di indentificare quali sono i giocatori che possano portare avanti la bandiera dell’Italia. Vogliamo creare un DNA specifico con un’alta etica del lavoro: piano piano bisogna costruire tutto, ci sono dei processi che vanno seguiti”. Smith ha scelto ancora una volta la soluzione del doppli playmake con Garbisi e Canna proprio per essere più competitivo. “Abbiamo lavorato tanto in vista della partita di domani. Dobbiamo affrontare l’Inghilterra seguendo il nostro gioco. Vogliamo cercare di essere sempre più competitivi: questo è un fattore che passa anche da partite di questo livello.

“L’età media della rosa a disposizione è di poco più di 24 anni. In più ci siamo trovati a lavorare a distanza per mesi con una pandemia in atto che ha limitato quelli che erano i programmi iniziali. Non sono scuse ma dati di fatto. Il livello internazionale richiede una grande intensità e noi stiamo lavorando per essere sempre più performanti” ha concluso il capo allenatore azzurro.