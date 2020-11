Totti positivo, squadra a riposo in vista del Cluj I giocatori torneranno ad allenarsi domani alle 11

A poche settimane dalla scomparsa di papa' Enzo per complicazioni legate al Covid-19, anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti e' risultato positivo. La positivita' sarebbe stata riscontrata diversi giorni fa ma e' stata resa pubblica solamente oggi. Il secondo miglior marcatore della storia della Serie A ha accusato lievi sintomi tra cui una leggera febbre e si troverebbe in questo momento in isolamento. Ad esprimere vicinanza al calciatore ci ha pensato anche Virginia Raggi, prima cittadina della Capitale, sull'account istituzionale di Twitter: "Un abbraccio a Francesco Totti, risultato positivo al Covid. Auguri per una pronta e rapida ripresa". La notizia della positivita' non e' stata annunciata direttamente da Francesco Totti che oggi e' tornato a parlare pubblicamente solamente per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell'attore e amico Gigi Proietti. Come del resto ha fatto la Roma che sui social ha salutato l'attore, celebre tifoso giallorosso: "Un titano delle arti in Italia, e anche un fiero romano. Gigi Proietti era amato da tutti. Riposa in pace, Maestro".

Non e' escluso che il club decida di ricordare Proietti con una iniziativa all'Olimpico giovedi' alle 18:55 quando di scena ci sara' il Cluj per un match di Europa League. Oggi Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi domani alle 11 per preparare il match della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Alle 14 di mercoledi' 4 novembre invece il tecnico portoghese presentera' la sfida in conferenza stampa. (ITALPRESS).